Факелоносец Универсиады-2019 Хоркина призналась, что волновалась на церемонии открытия

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, посол и факелоносец Универсиады в Красноярске Светлана Хоркина призналась, что испытала волнение во время церемонии открытия Всемирных студенческих игр. Об этом она сказала ТАСС.

Огонь Универсиады-2019 зажгли Хоркина и 11-кратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов.

"Я хочу поблагодарить всю дирекцию Универсиады за такое доверие - стать послом и факелоносцем Всемирных студенческих игр, - рассказала Хоркина. - Мне эта роль знакома, ведь я была послом и Олимпиады в Сочи, и Военных игр. Мне кажется, сегодня я справилась со своей задачей, но скажу честно - волновалась".

"Сама себе удивилась, но это такая непередаваемая атмосфера, такое феерическое открытие Игр, - отметила Хоркина. - Все тренеры, специалисты, спортсмены всегда очень ждут этого момента - зажжения огня. Когда он загорается, ты понимаешь - все, только вперед, надо выступать и побеждать, впереди только честная борьба. И не надо стесняться побеждать!"

Универсиада завершится в Красноярске 12 марта.