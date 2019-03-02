Ломанов - старший гордится, что его сыну была оказана честь зажечь огонь Универсиады

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Десятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов - старший испытал чувство большой гордости, когда его сын Сергей Ломанов зажигал огонь Универсиады в Красноярске. Об этом Ломанов - старший рассказал ТАСС по окончании церемонии открытия Всемирных студенческих игр.

Огонь Универсиады зажгли двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и 11-кратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов - младший. Хоркина подожгла из факела мяч для бенди, а Ломанов метким ударом отправил его в Енисей, озарившийся сотнями огней.

"Неделю назад мы узнали о том, что Сергей будет зажигать Огонь Универсиады, но, конечно, никому не сообщали, держали в секрете, - рассказал ТАСС Ломанов - старший. - Конечно, я горжусь им. И горжусь нашим городом, который дал мне все - здесь я вырос, получил образование, родились мои дети. Где бы я ни находился, я всегда чувствую связь с Красноярском, сегодня это один из самых спортивных городов России".

Ломанов - старший рассказал, что сын волновался перед церемонией открытия. "Ему нужно было попасть по мячу с непривычного ракурса, с возвышенности с одного раза, но все вышло хорошо - все-таки профессионал есть профессионал!" - рассказал Ломанов - старший.

Универсиада завершится в Красноярске 12 марта.