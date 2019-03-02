Тренер "Автомобилиста" отметил агрессивную игру "Трактора" в матче плей-офф КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов считает, что челябинский "Трактор" продемонстрировал агрессивную игру в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

"Трактор" в субботу проиграл "Автомобилисту" со счетом 1:2 в овертайме на своей площадке в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

"Игра пошла не по нашему сценарию. Соперник играл агрессивно", - сказал после матча Мартемьянов.

Исполняющий обязанности главного тренера "Трактора" Алексей Тертышный отметил, что хоккеисты его команды играли с полной самоотдачей. "Делали очень много правильных действий, но нам не повезло. В овертайме перестраховались на средней линии и в итоге получили контратаку [которая привела к голу]. То, что случилось, то случилось", - сказал он.

"Считаю, что мы переигрывали. Ошиблись, сами в этом виноваты. Но не будем опускать руки", - сказал игрок "Трактора" Марсель Шолохов.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Автомобилиста". Следующий матч пройдет 4 марта в Челябинске.