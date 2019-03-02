Добро пожаловать в Сибирь. В Красноярске прошла церемония открытия Универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. В Красноярске состоялась церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта. Режиссером выступил серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.
"Сибирь одна, и она бесконечна, Енисей видел многое, ему есть что рассказать - он принес сюда жизнь и сделал наш дом таким, каким мы его знаем, он сделал нас такими, какие мы есть. Здесь рождается зима. Сибирь - это мы, Сибирь - это ты", - с этих слов началась церемония.
Ее главной темой стала культура Сибири, где живет четверть всего населения России. "Белая сказка" погрузила гостей Красноярска в мир снежного чуда - снежинки, узоры, метель и снеговики, мороз и солнце. Все это объединилось на сцене "Платинум-Арены" в 11 кристаллов льда, из которых выросли 11 пиктограмм видов спорта, представленных на Универсиаде: хоккей с шайбой, хоккей с мячом, сноуборд, биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, керлинг, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, фристайл, шорт-трек.
Парад спортсменов песней Love is all that matters анонсировал российский певец Алексей Воробьев. "Любовь - это все, что имеет значение, - напомнил исполнитель. - Необязательно быть одиноким, не обязательно находиться в тени, как призрак, пусть мы и из разных мест. Или мир изменит нас, или мы изменим его".
Честь пройти первым на параде спортсменов была предоставлена знаменосцу афганской сборной - Насеми Машкушудину, президенту Федерации университетского спорта Афганистана. Самой многочисленной стала российская делегация - 490 человек, из которых 295 - спортсмены. Также внушительные команды делегировали Канада (121 делегат, 87 спортсменов), Китай (165, 80), Чехия (131, 83), Япония (147, 93), Швейцария (143, 99), США (125, 83). Президент России Владимир Путин, как и все зрители, пришедшие в этот вечер на "Платинум-Арену", стоя приветствовал российскую сборную, завершавшую на правах страны-организатора парад спортсменов, ее знаменосцем стал 19-летний сноубордист Дмитрий Логинов, двукратный чемпион мира.
По окончании парада спортсменов с приветственной речью к участникам и гостям Универсиады обратился Олег Матыцин, президент Международной федерации университетского спорта (FISU). Он напомнил участникам Студенческих игр об основных принципах студенческого спорта: "Я призываю вас помнить о ценностях и принципах спорта, подумайте сейчас о том, что для достижения самых высоких результатов требуется нечто большее, чем ваш уровень подготовки. Дружба, достоинство и взаимоуважение составляют принципы студенческого спорта, будьте им верны".
Универсиаду-2019 объявил открытой Владимир Путин. "Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, удивительных, красивых, ярких побед. Объявляю XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду открытой", - произнес президент РФ.
Russian President Vladimir Putin declares the Krasnoyarsk 2019 Winter Universiade open. #RealWinter #Krasnoyarsk2019 #Universiade #Универсиада2019 #Универсиада pic.twitter.com/gR6mbdjEFf— FISU (@FISU) March 2, 2019
Легенда об Ангаре и рассказ о любви
Театральное действо церемонии продолжилось легендой о богатыре Енисее и непокорной дочери Байкала Ангаре. Песнь, повествующую о мечте и всеобъемлющей любви, о связи человека и природы, дополнили образы древних шаманов, тотемных зверей и птиц. Могучий Енисей как мудрый отец и по сей день остается источником жизненной силы для народов, гордо называющих себя его детьми.
Несмотря на запреты отца, Ангара вырвалась на свободу. Осерчал старик Байкал и бросил вслед дочери огромный камень, и он упал на ее пути. Но вода на то и вода, Ангара обогнула его и направилась навстречу Енисею. Шаман-камень в действительности существует в истоке Ангары, сейчас видна лишь его верхушка.
Следующая часть представления - "Северное сияние" - перенесла зрителей в настоящее, переливы северного сияния стали мостом, объединившим людей. Многочисленные селфи, размещенные в интернете с хештегами Универсиады, создали матрицу сиюящих лиц. На двух фотографиях можно различить два лица - это главные герои представления, юноша и девушка. Их виртуальное знакомство предвосхищает реальное. Встретившись, они отправляются в путешествие по Енисею.
На арене появляются многочисленные полотна уроженца Сибири Василия Сурикова, главная героиня окунается в прекрасный мир русских красавиц. На ее плечи, соскользнув с одной из картин, ложится русский платок, и она становится героиней Масленицы, которая в 2019 году начинается 4 марта, в самом начале Универсиады. На сцене с песней "Валенки" в современной интерпретации появляется певица Нюша. К слову, Нюша к спорту имеет самое непосредственное отношение - ее младшая сестра Мария Шурочкина является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро по синхронному плаванию.
We you, @Nyusha_Nyusha! #RealWinter #Krasnoyarsk2019 #Universiade #Универсиада2019 #Универсиада pic.twitter.com/TOi0HyfvaB— FISU (@FISU) March 2, 2019
За огромным чаепитием на сцене "Платинум-Арены" собралась вся Россия, все национальности и народы, и на сцене можно увидеть танцы самых разных народов - от кавказских до тувимских.
Следующий сюжет церемонии открытия Игр - "Колыбельная": главная героиня обратилась к своим мечтам, и они воплотились на сцене. Под куполом "Платинум-Арены" появился месяц, на котором над зрителями проплыла певица Зара, а на арене по Енисею проплыл бумажный корабль светлых надежд. Так знакомство в сети наполнилось человеческими чувствами для героев, которые пошли навстречу своей любви.
Сердце России бьется в Сибири
Главный герой становится свидетелем укрощения природы Сибири - на сцене появляется человек-новатор, преображающий суровую природу, наполняющий ее энергией нового времени. Главный герой взял в руки кораблик, и природа превратилась в деталь большого механизма - роторный экскаватор раскручивает колесо эпохи индустриализации и становления промышленности региона.
Красноярску есть чем гордиться, именно здесь располагается одна из самых крупных гидроэлектростанций в мире - Красноярская ГЭС, здесь пролегает Великий Сибирский путь, соединяющий Москву с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами России. "В наших руках камень стал послушным, на наших глазах огонь стал кротким, мы создаем наследие, мы создаем, как создавала природа, мы приумножаем наши богатства, мы работаем не покладая рук. Здесь совершаются открытия и меняется мир, здесь бьется огромное сердце страны, и ты слышишь его сейчас", - таков нынешний посыл современной Сибири.
Заключительный эпизод представления - "Торжество жизни" - посвящен культуре региона. Всему миру известны имена сибиряков - художника Андрея Поздеева, писателя Виктора Астафьева, оперного певца Дмитрия Хворостовского. Именно под голос Хворостовского, которого не стало в ноябре 2017 года, на лед вышел олимпийский чемпион Алексей Ягудин. А на огромном мосту, который протянулся через всю сцену церемонии и стал символом дружбы, открытости, связи времен и поколений, появились мастера балета.
Финальную часть - зажжение огня Универсиады - предварило обращение к участникам соревнований космонавта МКС Олега Кононенко: "Помните, что ваши победы станут путеводной звездой для юных сердец. Сибирь и настоящая русская зима - тоже мост, с помощью которого вы станете частью одной большой семьи".
Факел на арену доставила Надежда Морозова, двукратная победительница Универсиады по хоккею с шайбой, она передала огонь одному из самых известных российских паралимпийцев - горнолыжнику Алексею Бугаеву. Следующей стала теннисистка Динара Сафина, передавшая факел Универсиады двукратной олимпийской чемпионке Светлане Хоркиной. Хоркина подбежала к небольшому пьедесталу за пределами "Платинум-Арены", где ее ждал 10-кратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов - младший. Гимнастка подожгла от факела мяч, и Ломанов метким ударом отправил горящую искру в Енисей, тем самым дав старт Студенческим играм.
Универсиада в Красноярске стартовала. Добро пожаловать в Сибирь.
Krasnoyarsk-born Bandy legend Sergey Lomanov lights the #Universiade Flame. #RealWinter #Krasnoyarsk2019 #Универсиада2019 #Универсиада pic.twitter.com/KHTDhkbL9x— FISU (@FISU) March 2, 2019