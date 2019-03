Добро пожаловать в Сибирь. В Красноярске прошла церемония открытия Универсиады-2019

"Сибирь одна, и она бесконечна, Енисей видел многое, ему есть что рассказать - он принес сюда жизнь и сделал наш дом таким, каким мы его знаем, он сделал нас такими, какие мы есть. Здесь рождается зима. Сибирь - это мы, Сибирь - это ты", - с этих слов началась церемония.

Ее главной темой стала культура Сибири, где живет четверть всего населения России. "Белая сказка" погрузила гостей Красноярска в мир снежного чуда - снежинки, узоры, метель и снеговики, мороз и солнце. Все это объединилось на сцене "Платинум-Арены" в 11 кристаллов льда, из которых выросли 11 пиктограмм видов спорта, представленных на Универсиаде: хоккей с шайбой, хоккей с мячом, сноуборд, биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, керлинг, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, фристайл, шорт-трек.

Парад спортсменов песней Love is all that matters анонсировал российский певец Алексей Воробьев. "Любовь - это все, что имеет значение, - напомнил исполнитель. - Необязательно быть одиноким, не обязательно находиться в тени, как призрак, пусть мы и из разных мест. Или мир изменит нас, или мы изменим его".

Честь пройти первым на параде спортсменов была предоставлена знаменосцу афганской сборной - Насеми Машкушудину, президенту Федерации университетского спорта Афганистана. Самой многочисленной стала российская делегация - 490 человек, из которых 295 - спортсмены. Также внушительные команды делегировали Канада (121 делегат, 87 спортсменов), Китай (165, 80), Чехия (131, 83), Япония (147, 93), Швейцария (143, 99), США (125, 83). Президент России Владимир Путин, как и все зрители, пришедшие в этот вечер на "Платинум-Арену", стоя приветствовал российскую сборную, завершавшую на правах страны-организатора парад спортсменов, ее знаменосцем стал 19-летний сноубордист Дмитрий Логинов, двукратный чемпион мира.

По окончании парада спортсменов с приветственной речью к участникам и гостям Универсиады обратился Олег Матыцин, президент Международной федерации университетского спорта (FISU). Он напомнил участникам Студенческих игр об основных принципах студенческого спорта: "Я призываю вас помнить о ценностях и принципах спорта, подумайте сейчас о том, что для достижения самых высоких результатов требуется нечто большее, чем ваш уровень подготовки. Дружба, достоинство и взаимоуважение составляют принципы студенческого спорта, будьте им верны".

Универсиаду-2019 объявил открытой Владимир Путин. "Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, удивительных, красивых, ярких побед. Объявляю XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду открытой", - произнес президент РФ.