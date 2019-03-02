"Рубин" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу, забив в добавленное время

ТАСС, 2 марта. Казанский "Рубин" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на пятой добавленной ко второму тайму минуте забил 19-летний нападающий Артур Сагитов, для которого этот матч стал третьим в составе "Рубина".

В турнирной таблице "Рубин" занимает шестое место, набрав 28 очков, "Ахмат" с 23 очками идет восьмым.

В следующем туре "Рубин" 9 марта в гостях сыграет с ЦСКА, "Ахмат" 11 марта примет екатеринбургский "Урал".