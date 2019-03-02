"Спартак" не смог развить успех в серии плей-офф КХЛ со СКА, проиграв в домашнем матче

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА победил московский "Спартак" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:2 и одержал первую победу в противостоянии. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11 441 зрителя, что является рекордом посещаемости домашних матчей красно-белых в КХЛ. "Спартак" к первому домашнему матчу плей-офф нынешнего сезона подготовил для болельщиков большое количество развлечений и акций. В фойе привычно можно было нанести аквагрим, поиграть в настольный хоккей и примерить на себя форму "Спартака", а также сделать фотографии в фотозонах. Для преданных болельщиков, посещающих все домашние матчи команды, разыгрывался абонемент на следующий сезон. В конкурсе принимали участие поклонники, которые принесли по одной программке с каждого домашнего матча красно-белых в нынешнем сезоне.

В специальном секторе проводился аукцион ретро-формы "Спартака" 1940-х годов, в которой хоккеисты выходили на лед в матче регулярного чемпионата с "Сочи" (3:1). Та игра была примечательной тем, что развлекательную программу для нее придумывали сами болельщики красно-белых. Все деньги, вырученные от продажи игровых свитеров, будут направлены на благотворительность. Форма Дмитрия Калинина, который в игре с "Сочи" участия не принимал, была продана за рекордные 15 тысяч рублей, всего же удалось выручить более 100 тысяч рублей. За 15 минут до начала игры живым выступлением зрителей порадовала группа "Пицца". Символическое вбрасывание произвел трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака", двукратный олимпийский чемпион и член Зала хоккейной славы Александр Якушев. Драки на площадке и трибунах После двух поражений в Санкт-Петербурге тренеры СКА решились на некоторые перестановки в составе. Вместо отличившегося во второй игре защитника Романа Рукавишникова на льду появился Динар Хафизуллин, а Александра Дергачева заменил Виктор Тихонов. Место Максима Карпова в тройке с Павлом Дацюком занял Никита Гусев, а во второе звено к Николаю Прохоркину и Александру Барабанову был переведен Андрей Кузьменко. Тренеры "Спартака" перевели Каспарса Даугавиньша в тройку к Илье Зубову и Мартиньшу Карсумсу, а Энвера Лисина в четвертое звено к Дмитрию Черных, появившегося вместо Михаила Котляревского, и Глебу Шашкову. Встреча проходила в агрессивном ключе. Уже в первом периоде команды получили 12 минут штрафа на двоих, а гости открыли счет при игре 5 на 3. В таком же формате в начале второго периода хоккеисты СКА и удвоили преимущество, затем забросили при игре 5 на 4. Нападающий Артем Федоров быстро отыграл одну шайбу, а на 35-й минуте Барабанов снова в большинстве подставил клюшку под бросок Антона Белова и переправил шайбу в ворота "Спартака".