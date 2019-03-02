"Спартак" не смог развить успех в серии плей-офф КХЛ со СКА, проиграв в домашнем матче

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА победил московский "Спартак" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:2 и одержал первую победу в противостоянии. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11 441 зрителя, что является рекордом посещаемости домашних матчей красно-белых в КХЛ.
"Спартак" к первому домашнему матчу плей-офф нынешнего сезона подготовил для болельщиков большое количество развлечений и акций. В фойе привычно можно было нанести аквагрим, поиграть в настольный хоккей и примерить на себя форму "Спартака", а также сделать фотографии в фотозонах. Для преданных болельщиков, посещающих все домашние матчи команды, разыгрывался абонемент на следующий сезон. В конкурсе принимали участие поклонники, которые принесли по одной программке с каждого домашнего матча красно-белых в нынешнем сезоне.
В специальном секторе проводился аукцион ретро-формы "Спартака" 1940-х годов, в которой хоккеисты выходили на лед в матче регулярного чемпионата с "Сочи" (3:1). Та игра была примечательной тем, что развлекательную программу для нее придумывали сами болельщики красно-белых. Все деньги, вырученные от продажи игровых свитеров, будут направлены на благотворительность. Форма Дмитрия Калинина, который в игре с "Сочи" участия не принимал, была продана за рекордные 15 тысяч рублей, всего же удалось выручить более 100 тысяч рублей.
За 15 минут до начала игры живым выступлением зрителей порадовала группа "Пицца". Символическое вбрасывание произвел трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака", двукратный олимпийский чемпион и член Зала хоккейной славы Александр Якушев.
Драки на площадке и трибунах
После двух поражений в Санкт-Петербурге тренеры СКА решились на некоторые перестановки в составе. Вместо отличившегося во второй игре защитника Романа Рукавишникова на льду появился Динар Хафизуллин, а Александра Дергачева заменил Виктор Тихонов. Место Максима Карпова в тройке с Павлом Дацюком занял Никита Гусев, а во второе звено к Николаю Прохоркину и Александру Барабанову был переведен Андрей Кузьменко. Тренеры "Спартака" перевели Каспарса Даугавиньша в тройку к Илье Зубову и Мартиньшу Карсумсу, а Энвера Лисина в четвертое звено к Дмитрию Черных, появившегося вместо Михаила Котляревского, и Глебу Шашкову.
Встреча проходила в агрессивном ключе. Уже в первом периоде команды получили 12 минут штрафа на двоих, а гости открыли счет при игре 5 на 3. В таком же формате в начале второго периода хоккеисты СКА и удвоили преимущество, затем забросили при игре 5 на 4. Нападающий Артем Федоров быстро отыграл одну шайбу, а на 35-й минуте Барабанов снова в большинстве подставил клюшку под бросок Антона Белова и переправил шайбу в ворота "Спартака".
Через 30 секунд после четвертого гола гостей Виктор Тихонов за воротами применил силовой прием против вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека. За голкипера заступился капитан команды Дмитрий Калинин, толкнувший клюшкой в спину хоккеиста СКА. После этого отношения между собой решили выяснить Илья Каблуков и спартаковец Максим Гончаров. В зрелищном бою победу осталась за Гончаровым, а оба игрока получили пятиминутные штрафы.
Спустя минуту вратарь СКА Игорь Шестеркин нарушил правила на Даугавиньше, после чего нападающий "Спартака" на большой скорости ударился о борт и был увезен со льда на носилках. Форвард был госпитализирован, и ему диагностировали перелом ребер и скопление крови и воздуха в плевральной полости. Голкипер гостей получил пятиминутный штраф и дисциплинарное наказание до конца игры. Его место занял Магнус Хелльберг.
Недовольные болельщики "Спартака" на протяжении второго периода бросали на лед сосиски, зажигалки и монеты, что отметил инспектор по проведению матча в официальном протоколе. В конце второго периода между болельщиками красно-белых завязалась потасовка, для урегулирования ситуации потребовалось вмешательство сотрудников безопасности стадиона и правоохранительных органов.
"Драка началась с того, что на секторе "Спартака" один из болельщиков начал себя вести неадекватно. Он ругался матом, задирал присутствующих и хамил им, предположительно он был пьян. В итоге его попытались утихомирить спартаковские же болельщики, началась драка. После этого к месту событий подошли полицейские и охрана ледового дворца, они задержали провокатора", - сказал собеседник агентства", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Победа СКА
В третьем периоде эмоции немного улеглись, и СКА довел матч до победы. Спартаковцы до последнего пытались изменить ход матча, и за две минуты до конца Антон Злобин отыграл одну шайбу. Но на последней минуте встречи пустые ворота красно-белых поразил Ярно Коскиранта и установил окончательный счет 5:2.
Тренер "Спартака" Игорь Уланов отметил, что несмотря на поражение, ему не стыдно за игру своей команды. "Играли по заданию дисциплинированно. Очень много времени провели втроем и вчетвером, но видно, что был кулак сегодня. Серия продолжается, все еще впереди, мы понимали, что здесь будет другой хоккей, этого ожидали, серия интересная для болельщиков", - отметил Уланов.
Главный тренер СКА Илья Воробьев и автор победной шайбы защитник Владислав Гавриков подчеркнули, что исход встречи предопределила игра в неравных составах. "Большинство сегодня сработало, игра спецбригад в плей-офф многое решает. Надо закрепить этот успех. Мы придерживались своего плана на игру, стараемся отталкиваться от себя", - сказал Гавриков.
Нападающий "Спартака" Антон Злобин считает, что команда проиграла из-за большого количества удалений. "Мы получили очень много неоправданных удалений, за это и поплатились. Конечно, "Спартак" может выиграть серию, мы им не проигрываем при игре в равных составах. Нам нужно смотреть слабые места СКА и работать над своим большинством", - сказал хоккеист.
Четвертый матч серии до четырех побед состоится 4 марта в Москве.