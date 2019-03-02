"Бавария" разгромила "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 2 марта. Футболисты "Баварии" обыграли мёнхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 5:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей голы забили Хави Мартинес (2-я минута), Томас Мюллер (11), Роберт Левандовский (47 и 90 с пенальти) и Серж Гнабри (75). У проигравших отличился Ларс Штиндль (37).

Нападающий "Баварии" Левандовский вышел на третье место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате страны. На данный момент на счету 30-летнего игрока 120 мячей в 149 матчах. Лидирует по этому показателю Герд Мюллер (365 голов в 427 матчах), вторую строчку занимает Карл-Хайнц Румменигге (162, 310).

Полузащитник мюнхенцев Серж Гнабри стал автором 4000-го гола в чемпионатах страны.

"Бавария" продлила беспроигрышную серию до шести матчей и сравнялась по очкам с лидирующей в турнирной таблице чемпионата Германии дортмундской "Боруссией". Обе команды набрали по 54 очка, однако мюнхенский клуб занимает второе место из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. "Боруссия" из Мёнхенгладбаха идет на четвертом месте, набрав 43 очка после 24 встреч.

В следующем матче "Бавария" встретится на домашнем поле с "Вольфсбургом", а "Боруссия" из Мёнхенгладбаха на выезде сыграет с "Майнцем". Обе встречи пройдут 9 марта.