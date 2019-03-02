Макаров: "Спартак" был настроен на финал дебютного для клуба ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" рассчитывали как минимум на финал первого для команды клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом журналистам заявил нападающий московского клуба Алексей Макаров.

В субботу "Спартак" уступил итальянской "Катании" - 4:4 (3:4 по пенальти) в полуфинале клубного чемпионата мира, который проходит в Москве. В матче за третье место столичный клуб встретится 3 марта с бразильским "Фламенго", который обыграл ранее в группе (2:1).

"Если мы не будем реализовывать свои моменты, не будем выигрывать, надо провести работу над ошибками, так как в полуфинале недопустимо пропускать такие нелепые мячи. С "Фламенго" мы играли, с этой командой знакомы, но будет так же нелегко: команда хочет реванш и тоже завоевать бронзу. Удаление Земскова считаю несправедливым, так как мы знаем игроков, против которых сегодня совершались фолы, и судьи должны быть знакомы с их репутацией, таких удалений не должно быть в полуфинале турнира. "Спартак" рассчитывал как по составу, так и по настрою исключительно на финал турнира, несмотря на то, что это первый чемпионат мира для команды", - заявил Макаров.

Матч за третье место и финал состоятся 3 марта. Клубный чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии и впервые - в помещении.