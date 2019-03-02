Российский прыгун с шестом Горохов стал восьмым на чемпионате Европы в Глазго

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 марта. /ТАСС/. Россиянин Георгий Горохов занял восьмое место в прыжках с шестом на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Спортсмен показал результат 5,55 метра.

Первое место занял поляк Павел Войцеховский (5,90), вторым стал его соотечественник Пётр Лисек (5,85), третий результат показал швед Мелкер Сверд Якобссон (5,75). В финале принимали участие девять спортсменов.

Горохов является чемпионом России, двукратным победителем чемпионатов России в помещении.

Войцеховский является чемпионом мира 2011 года, серебряным призером чемпионата Европы - 2014, бронзовым призером чемпионата Европы в помещении 2017 года, победителем которого стал Лисек.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 3 марта. В соревнованиях принимают участие 637 спортсменов из 49 стран, среди них 11 россиян, имеющих нейтральный статус.