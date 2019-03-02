Голевая передача Головина помогла "Монако" уйти от поражения в матче с "Анже"

ТАСС, 3 марта. "Монако" сыграл вничью с "Анже" со счетом 2:2 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.

По ходу матча "Монако" проигрывал со счетом 0:2. В составе хозяев дублем отметился Флавьен Тэт (22-я, 45-я минуты), у гостей два мяча забил Радамель Фалькао (49, 80, с пенальти). В эпизоде с первым голом Фалькао результативной передачей отметился полузащитник сборной России Александр Головин. Всего 22-летний футболист в 24 матчах в различных турнирах в составе "Монако" забил два гола и сделал три результативных паса.

В турнирной таблице "Монако", продливший беспроигрышную серию в первенстве страны до пяти матчей (три победы, две ничьи), занимает 16-е место, набрав 26 очков. "Анже" с 34 очками идет 12-м.

В следующем туре "Монако" 9 марта примет "Бордо", "Анже" 10 марта в гостях сыграет с "Монпелье".

Ранее в субботу лидер чемпионата Франции ПСЖ в гостях обыграл "Кан" со счетом 2:1 и, набрав 71 очко, на 20 очков оторвался от идущего вторым "Лилля". Также в субботу "Реймс" сыграл вничью с "Амьеном" - 2:2.