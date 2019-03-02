Семь комплектов наград было разыграно во второй день чемпионата Европы по легкой атлетике

ГЛАЗГО /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Семь комплектов медалей было разыграно во второй соревновательный день чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Глазго.

В соревнованиях в прыжках с шестом у мужчин победу одержал поляк Павел Войцеховский с результатом 5,90 метра, вторым стал его соотечественник Пётр Лисек (5,85), третьим - швед Мелкер Сверд Якобссон (5,75). В прыжках в высоту победу одержал итальянец Джанмарко Тамбери (2,32 метра), второе место разделили грек Константинос Баниотис и украинец Андрей Проценко (оба - 2,26).

Еще пять комплектов наград были разыграны в беге. На дистанции 3000 метров у мужчин первое место занял норвежец Якоб Ингебригтсен (7 минут 56,15 секунды), вторым финишировал британец Крис О'Харе (7.57,185), третьим - еще один спортсмен из Норвегии Хенрик Бёркья Ингебригтсен (7.57,188).

На дистанции 400 метров у женщин победила Леа Шпрунгер из Швейцарии (51,61), второй стала представительница Бельгии Ситния Болинго (51,62), третьей - голландка Лисанне де Витте (52,34). У мужчин на этой же дистанции победу одержал норвежец Карстен Вархольм (45,05), вторым финишировал испанец Оскар Усильос (45,66), третьим - голландец Тони ван Дипен (46,13). В беге на дистанции 60 метров победа осталась за полькой Евой Свободой (7,09), второй результат у голландки Дафне Скипперс (7,14), третий - у британки Эйши Филип (7,15). На аналогичной дистанции у мужчин первое место занял словак Ян Волко (6,60) второе - Эмре Барнес из Турции (6,61), третье - голландец Йорис ван Гол (6,62).

В медальном зачете первое место занимает сборная Польши (три золотых, одна серебряная медали), второе - команда Великобритании (2-2-2), третье - сборная Норвегии (2-0-1). Чемпионат Европы завершится 3 марта.