"Спартак" и "Краснодар" сыграют в центральном матче 18-го тура РПЛ

Встреча, главным арбитром которой назначен Владимир Москалев из Воронежа, начнется в 11:30 мск. Обе команды ушли на перерыв, занимая соответственно 14-е и 12-е место в нижней части турнирной таблицы, однако из-за победы "Анжи" в гостевом матче в Оренбурге (1:0), башкирская команда опустилась на 15-е место. Во встрече первого круга между "Уфой" и "Динамо" московская команда одержала крупную победу со счетом 3:0.

Клубы провели между собой семь матчей во всех турнирах, при этом "Уфа" не одержала ни одной победы (пять поражений и две ничьи). В текущем сезоне "Динамо" забило 16 мячей при пропущенных 13 голах, тогда как "Уфа" смогла лишь 12 раз поразить ворота соперника и пропустила 18 мячей.

"Енисей" и "Ростов" сыграют в Сочи

Во втором матче игрового дня на стадионе "Фишт" в Сочи сыграют красноярский "Енисей" и "Ростов". Встреча перенесена в Сочи в связи с тем, что домашняя арена "Енисея" в Красноярске будет задействована под мероприятия Универсиады, которая открылась в субботу и завершится 12 марта, а арена, принимавшая церемонию открытия Олимпиады 2014 года и матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, является одной из резервных арен РПЛ.

В игре первого круга между этими командами ростовчане одержали крупную победу (4:0), а один из мячей забил перешедший в московский "Спартак" Аяз Гулиев. Для обоих клубов предстоящая встреча станет второй в истории.

Красноярский "Енисей" на данный момент находится на последнем месте турнирной таблицы чемпионата России, имея на своем счету 10 очков. В рамках учебно-тренировочных сборов красноярцы сыграли восемь матчей, в которых одержали две победы. Последний матч в рамках подготовки ко второй части чемпионата завершился для "Енисея" поражением от "Сочи" со счетом 1:4.

Футболисты "Ростова" расположились на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. В зимних товарищеских матчах "Ростов" также выглядел не очень убедительно, проиграв "Зениту" (0:5) и "Спартаку" (1:2), но, в отличие от "Енисея", завершил сбор уверенной победой над "Вентспилсом" (3:0). Кроме того, "Ростов" победил "Краснодар" (1:0) в четвертьфинале Кубка России благодаря голу Ивелина Попова на 87-й минуте.

Главным арбитром матча назначен Алексей Матюнин из Москвы. Встреча начнется в 14:00 мск.

"Краснодар" попробует не отпустить "Зенит" в матче со "Спартаком"

В центральном матче тура московский "Спартак" примет на своем поле "Краснодар". Встречу, которая пройдет на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00 мск, рассудит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. В первом круге "Краснодар" уступил "Спартаку" на своем поле со счетом 0:1.

Красно-белые провели зимние сборы под руководством нового тренера Олега Кононова, который устроил серьезную чистку состава. В зимнее трансферное окно команду покинули Александр Самедов, Ивелин Попов, Роман Еременко, Денис Давыдов и Марко Петкович, а также Джано Ананидзе и Александр Тимофеев, которые ушли в аренду в самарские "Крылья Советов". Без приобретений также не обошлось, клуб купил бразильского защитника "Флуминенсе" Айртона Лукаса, из "Ростова" был возвращен воспитанник Аяз Гулиев, а у "Чертаново" приобретены хавбеки Максим Глушенков и Наиль Умяров.

"Спартак" в зимний перерыв стал победителем предсезонного турнира в Катаре. В феврале красно-белые провели целый ряд контрольных матчей, сыграв вничью со словенскими "Марибором" (1:1) и "Мурой" (1:1), казахстанским "Актобе" (2:2) и "Оренбургом" (1:1), а также проиграв братиславскому "Словану" (1:3) и молдавскому "Шерифу" (1:2). После 17 туров чемпионата России "Спартак" с 28 очками расположился на пятом месте, разность мячей 22:17. Лучшим бомбардиром клуба является нападающий Зе Луиш, на счету которого семь голов.

Футболисты "Краснодара" расположились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 33 очка и отставая от лидирующего "Зенита" на четыре балла. Разница мячей 31:13, а лучшим бомбардиром клуба является получивший недавно право выступать за сборную России Ари (6).

В зимнее трансферное окно команду покинули защитники Роман Шишкин и Стефан Страннберг, полузащитники Анатолий Катрич, Кристиан Куэва и Михайло Ристич. Усилился "Краснодар" защитником "Ростова" Дмитрием Скопинцевым и полузащитником шведского АИКа Кристоффером Ольссоном.

В первом после зимнего перерыва матче кубанский клуб на своем поле сыграл вничью с немецким "Байером" (0:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы, однако в ответной встрече в Германии сыграли вничью (1:1) и вышли в 1/8 финала турнира. В конце февраля "Краснодар" встретился с "Ростовом" в ответном матче 1/4 финала Кубка России, проиграв в гостях 0:1, "быки" по сумме двух матчей (2:3) покинули турнир.