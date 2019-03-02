Многоборец Шкуренев недоволен первым днем на ЧЕ, но полон решимости бороться за медаль

ГЛАЗГО /Великобритания/, 3 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский многоборец Илья Шкуренев, после первого дня занимающий пятое место на чемпионате Европы, недоволен субботними результатами, но полон решимости продолжать борьбу за медаль в заключительный день соревнований. Об этом Шкуренев сообщил ТАСС.

После четырех видов (бег на 60 метров, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту) 28-летний Шкуренев занимает с 3381 очком пятое место, отставая от лидера, британца Тима Дукворза на 152 очка.

"Тем, как выступал в первый день, я не очень доволен, - заметил Шкуренев. - Не расстраиваюсь особо, но могло все быть куда лучше, ведь в каждом виде можно было, уверен, добавить. Перед прыжками в высоту я очень хорошо себя чувствовал и в итоге, не пойму до конца, что со мной произошло. Не исключено что на мне отразились возникавшие технические паузы, вызванные ошибками в работе судей".

"Не хочу искать себе оправдание, но почему тогда я не взял 2,07 м (в прыжках в высоту)? Да и в ядре днем в первых двух попытках какой-то провал был", - продолжил российский многоборец, выступающий в Глазго в нейтральном статусе.

Шкуренев заметил, что уже начал настраивать себя на второй день. "Нужно биться, ведь нет ничего невозможного. Если во всех трех видах выступлю по личным рекордам, то все в порядке будет. Да и говорят недаром, что многоборье только во второй день начинается, так что посмотрим еще", - заключил собеседник ТАСС.

Шкуренев - победитель зимнего ЧЕ-2015, на летнем европейском первенстве 2018 года в Берлине он показал второй результат.