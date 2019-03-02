Российский прыгун с шестом Горохов в целом доволен своим выступлением на ЧЕ в Глазго

ГЛАЗГО /Великобритания/, 3 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун с шестом Георгий Горохов, занявший в финале чемпионата Европы в Глазго восьмое место, остался в целом доволен своим выступлением на турнире. Об этом он рассказал ТАСС.

Горохов стал восьмым с результатом 5,55 м. Победу одержал поляк Павел Войцеховский, установивший в Глазго личный рекорд - 5,90. Днем ранее в квалификации Горохов прыгнул на 5,70.

"Я ждал от себя сегодня, что буду бороться за медаль. Но иначе и быть не могло, спортсмен не может выходить на старт с иными мыслями. Но не справился технически, состояние вчера получше было", - признался Горохов.

"Как я говорил после квалификации, мне пришлось изменить технику прыжка, но все проходит непросто, сегодня опять возникли проблемы. Когда я нахожусь в секторе, то борюсь с самим собой, а в таком состоянии тяжело штурмовать большие высоты", - заметил 25-летний спортсмен.

Горохов также отметил, что выступать в финале, подолгу ожидая разрешения на старт, ему было нелегко. "Я в первый раз в таких условиях соревнуюсь, но нужно уметь себя настраивать в любой ситуации. Поляку Войцеховскому это не помешало стать здесь первым с личным рекордом", - сказал собеседник ТАСС.

"Но если подводить в целом этот турнир, то я, в принципе, доволен своим выступлением. Хорошо, что в финале у меня не "баранка" была и не начальные 5,30. Теперь мне есть от чего работать, я посмотрел и сделал выводы", - заключил Горохов.