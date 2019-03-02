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НХЛ

Шайба и голевая передача Ковальчука помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

Всего на счету 35-летнего россиянина 30 очков (14+16) за результативность в 54 матчах сезона
Илья Ковальчук AP Photo/Winslow Townson
Описание
Илья Ковальчук
© AP Photo/Winslow Townson

ТАСС, 3 марта. "Лос-Анджелес" одержал победу над "Чикаго" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Дастин Браун (3-я и 59-я минуты), Шон Уолкер (5), Илья Ковальчук (16), Адриан Кемпе (29) и Брендан Лейпсик (45). У "Чикаго" отличились Брендан Перлини (19, 23) и Коннор Мерфи (27).

35-летний Ковальчук провел на льду 14 минут 48 секунд, нанес два броска, один из которых стал голевым, и отдал одну результативную передачу. Всего на счету россиянина теперь 30 очков (14 шайб + 16 голевых передач) в 54 играх сезона. Кроме того, Ковальчук в четвертый раз в текущем чемпионате сумел набрать не менее двух очков за результативность в одной игре.

Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов сыграл в матче 16 минут 52 секунды, успев нанести один бросок, но результативными действиями не отметился.

"Лос-Анджелес" прервал серию поражений, которая составила 10 матчей. Команда занимает последнее, 15-е место в таблице Западной конференции, набрав 56 очков в 65 матчах. "Чикаго" идет 11-м, имея на счету 63 очка после 65 игр. В следующей игре "Лос-Анджелес" 5 марта дома встретится с "Монреалем", "Чикаго" в ночь на воскресенье на выезде сыграет против "Сан-Хосе".

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