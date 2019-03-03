Серебряному призеру Евро-1988 Вагизу Хидиятуллину исполняется 60 лет

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Бронзовому призеру Олимпиады в Москве и финалисту чемпионата Европы 1988 года Вагизу Хидиятуллину в воскресенье исполняется 60 лет. Один из сильнейших защитников в истории отечественного футбола продолжает играть и поддерживать форму в турнирах среди ветеранов.

Хидиятуллин родился 3 марта 1959 года. Его отец был шахтером, будущий футболист прожил часть детских лет в городе Новошахтинск Ростовской области. Именно оттуда он поехал в Ростов-на-Дону, где в 1972 году поступил в спортивный интернат и получил футбольное образование.

Через четыре года в составе юношеской сборной СССР Хидиятуллин стал чемпионом Европы и перешел в московский "Спартак". Изначально он должен был стать игроком "Торпедо", но начальник автозаводцев не встретил Хидиятуллина и Валерия Глушакова (дядю нынешнего капитана "Спартака" Дениса Глушакова), так как торпедовцы в это время проводили товарищеский матч со сборной Марокко. После звонка за игроками приехал тренер юношеской сборной России Иван Варламов и отвез футболистов на базу "Спартака" в Тарасовку. Красно-белые по итогам того сезона вылетели во второй по силе дивизион чемпионата СССР, заняв предпоследнее место, а "Торпедо" стало чемпионом страны.

В следующем году Хидиятуллин с юниорской сборной выиграл чемпионат мира в Тунисе, а "Спартак" вернулся в элиту советского футбола. В 1978 году сегодняшний юбиляр дебютировал в составе сборной СССР в гостевом товарищеском матче с командой Ирана и забил единственный мяч в той игре. Всего в составе национальной команды Хидиятуллин провел 58 матчей и забил шесть мячей.

В "Спартаке" Хидиятуллин провел четыре сезона и в 1979 году вместе с командой стал чемпионом СССР. Он играл на позиции либеро (последнего защитника), но нередко подключался к атакам и за четыре сезона забил шесть мячей. В 1980 году Хидиятуллин попал в состав сборной СССР на домашнюю Олимпиаду, где отметился дублем в ворота команды Замбии в матче группового этапа, защитник провел все шесть игр олимпийского турнира, а советские футболисты завоевали бронзовые медали. В полуфинале сборная СССР уступила команде ГДР со счетом 0:1, а в матче за третье место переиграла югославов (2:0).

"Вагиз был очень техничным и грамотным защитником, великолепно понимал игру и действовал тактически. Он мог играть и на позиции защитника, и игрока средней линии, ему разрешалось подключаться в атаку. Зрителям нравилось, когда он оставлял свою зону и начинал резко двигаться вперед, он хорошо умел отдать пас, мог оказаться и на острие атаки, это говорит о зрелости игрока. Тот азарт, который в нем присутствовал, доставлял огромное удовольствие болельщикам, он играл с душой, с любовью, и они его очень хорошо принимали", - рассказал ТАСС партнер Хидиятуллина по "Спартаку", нынешний глава комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.

Переход в ЦСКА

В предпоследнем туре чемпионата СССР 1980 года "Спартак" на выезде уступил львовским "Карпатам" со счетом 0:1. Красно-белые на тот момент уже гарантировали себе вторую строчку в турнирной таблице, а "Карпаты" вели борьбу за выживание. Решающий мяч хозяева провели с пенальти, который был назначен за игру рукой Хидиятуллина в своей штрафной. В заключительном туре "Спартак" на своем поле проиграл одесскому "Черноморцу" (2:4), а "Карпаты" уступили ростовскому СКА и покинули высший дивизион.

Однако некоторые заподозрили Хидиятуллина в намеренной сдаче того матча, после чего тот в сердцах написал заявление о желании служить в армии, не дожидаясь официальных уведомлений. На тот момент он являлся студентом и имел отсрочку. ЦСКА с радостью взял перспективного футболиста, но завоевать трофеи с армейцами, которые в то время выступали очень нестабильно, Хидиятуллину не удалось.

"Это футбольная жизнь, в советское время был клубный патриотизм, но это игра, здесь люди не могут постоянно оставаться на одном и том же месте. Со стороны игроков ничего не было, это нормальное явление. Конечно, в тот момент, когда "Спартак" воспрянул, вернулся из первой лиги и молодые ребята возвратили былую славу "Спартаку", болельщикам этот переход не понравился. Но в душе он остался спартаковцем, до сих пор, когда он играет за ветеранов, выступает за "Спартак", - отметил Мирзоян.

Возвращение в "Спартак" и успех на чемпионате Европы

За годы выступления в ЦСКА Хидиятуллин сохранил место в сборной, в 1984-1985 гг. проведя девять матчей за СКА "Карпаты" из Львова. Чемпионат мира 1982 года сегодняшний юбиляр пропустил из-за травмы, которую получил на тренировке после столкновения с Федором Черенковым.

Хидиятуллин не раз признавался, что ЦСКА не был его командой по стилю игры, а по окончании службы он просил отпустить его обратно в "Спартак". Руководство армейского клуба не хотело отдавать сильного футболиста прямому конкуренту и в наказание за нежелание выступать за ЦСКА отправило Хидиятуллина в СКА "Карпаты".

"Не знаю, пошел ли на пользу Вагизу этот переход [в ЦСКА], он там и травму получил. Но проявив характер и волю, он восстановился и снова вышел на уровень одного из лучших игроков того времени. Мы играли на одной позиции, поэтому мне не приходилось играть против него", - сказал Мирзоян.

В 1986 году Хидиятуллин вернулся в "Спартак" и спустя год снова стал чемпионом СССР. В 1988 году получил приглашение на чемпионат Европы от Валерия Лобановского, где сборная СССР завоевала серебряные медали, уступив в финале голландцам со счетом 0:2. По окончании турнира Хидиятуллин получил приглашение от французской "Тулузы", где за два сезона провел 58 матчей и забил два гола. После этого еще четыре года он провел во Франции, где закончил тренерскую школу.

"У него было все для того, чтобы играть, ведь человек, хорошо понимающий футбол, не мог забыть, как играть. Главное - хорошо восстановиться, характер и воля. Плюс наверняка была поддержка тренеров и игроков, с которыми он находился рядом. Он - оптимист, всегда старался со всеми быть в контакте и поддерживать хорошие отношения", - подчеркнул Мирзоян.

Завершение карьеры

В 1994 году Хидиятуллин получил приглашение от Константина Бескова, который тогда возглавлял московское "Динамо". В составе бело-голубых он провел 15 матчей в чемпионате страны и стал обладателем Кубка России сезона-1994/95. Хидиятуллин по окончании карьеры игрока хотел стать тренером, но такой возможности ему так и не представилось. После возвращения из Франции он не смог привыкнуть к жизни в России.

После завершения спортивной карьеры Хидиятуллин 20 лет проработал руководителем Общероссийского профсоюза футболистов. На данный момент он работает в Международной ассоциации исламского бизнеса, куда его пригласил Марат Кабаев - отец олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Задача организации состоит в лоббировании и помощи мелкому и среднему бизнесу, создании образа человека-мусульманина так, чтобы его правильно понимали.

"Мои поздравления Вагизу. Желаю ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в его работе", - заключил собеседник агентства.

Хидиятуллин возглавляет спортивное направление организации и продолжает играть в футбол за ветеранов. Через три недели при его участии состоится матч в Сирии.