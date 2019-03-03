Представители Эфиопии победили на ежегодном марафоне в Токио

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Ежегодный Токийский марафон, состоявшийся в воскресенье, принес победу спортсменам из Эфиопии как среди мужчин, так и среди женщин. Всего в крупнейшем в Японии забеге приняли участие около 38 тыс. человек.

Победителем у мужчин стал Бирхану Легесе с результатом 2:04.48. Второе и третье место заняли кенийцы Бендан Кароки (2:06.48) и Диксон Чумба (2:08.44). У женщин все ступеньки пьедестала заняли представительницы Эфиопии - Рути Ага (02:20.40), Хелен Тола (02:21.01) и Шуре Демисе (02:21.05).

Погодные условия в воскресенье выдались не самыми благоприятными - с самого утра в японской столице идет холодный, проливной дождь. "Я очень рад, но дождь, конечно, стал препятствием сегодня. Я надеялся показать более быстрый результат", - рассказал после забега Бирхану Легесе.

Токийский марафон проходит ежегодно с 2007 года. В преддверии летней Олимпиады 2020 года власти Токио уделяют большое внимание проведению подобных спортивных мероприятий и обеспечению безопасности на них.