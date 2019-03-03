Более 2 тыс. человек поселились в деревне Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Более 2 тыс. спортсменов и членов спортивных делегаций из стран, принимающих участие в зимних Студенческих играх в Красноярске, поселились в деревне Универсиады. Об этом воскресенье ТАСС сообщили в пресс-офисе спортивной деревни.

"Сейчас в деревне уже 54 страны, 2114 человек", - сообщили в пресс-офисе, добавив, что ожидают увеличения количества жителей деревни за счет тех спортсменов, чьи старты проходят в последующие дни Универсиады.

Всего в Красноярске ожидают спортсменов из 58 стран.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань.