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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Женская сборная России по керлингу победила команду Японии на Универсиаде

Встреча завершилась со счетом 8:4

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Российские керлингистки со счетом 8:4 обыграли сборную Японии в первом матче на Универсиаде-2019, которая проходит в Красноярске.

Сборную России на турнире представляют Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Ананстасия Даньшина и Анна Веневцева.

В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Италии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Все команды сыграют друг с другом по одному матчу, по итогам встреч четыре команды проходят в полуфинал, победители двух полуфинальных пар разыграют между собой золото в финале, а проигравшие команды сыграют за бронзовые медали.

Следующий матч российская команда проведет позднее в воскресенье 3 марта против сборной Великобритании (начало в 15:00 мск).

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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