Австрийская горнолыжница Гфререр победила в супергигантском слаломе на Универсиаде-2019

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Австрийская горнолыжница Джессика Гфререр завоевала золото в супергигантском слаломе на Универсиаде-2019, которая проходит в Красноярске.

Спортсменка преодолела дистанцию за 58,44 секунды. Второе место заняла представительница Швейцарии Амели Дюпаскье (отставание 1,09 секунды), третье - шведка Фанни Аксельссон (+1,29).

Россиянка Елизавета Тимченко заняла шестое место (+1,97), Ольга Погребицкая - девятое (+2,26), Екатерина Перфилова - 10-е (+2,28), Валентина Голенкова - 11-е (+2,29), Екатерина Ткаченко - 19-е (+2,83), София Крохина - 26-е (+3,44).

В общем медальном зачете первое место занимает сборная Россия с одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалью, второе место у команды Австрии (1-0-0), на третьей строчке сборная Швейцарии (0-1-0).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.