Трассу для горнолыжников на Универсиаде упростили из соображений безопасности

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Трасса для соревнований по горнолыжному спорту в супергигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске была упрощена из соображений безопасности участников. Об этом журналистам рассказал главный судья соревнований Сергей Петров.

"Изначально на трассе был трамплин, но накануне, после тестовых проездов, было принято решение его убрать, оставив волну. Это было сделано из соображений безопасности - у нас одна трасса и для юношей, и для девушек с разным уровнем подготовки. Мы постарались сделать все возможное, чтобы спуск был быстрым и в то же время безопасным. Думаю, что было видно - турнир по уровню получился не хуже этапа Кубка мира", - рассказал Петров.

"Надеемся, что соревнования и дальше пройдут на таком же хорошем уровне, желаем участникам хорошей погоды и быстрых секунд", - добавил главный судья турнира.

Соревнования горнолыжников завершатся в "Бобровом логе" 11 марта мужским слаломом. Универсиада завершится 12 марта.