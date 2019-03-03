Сноубордистка Пауль посвятила золотую медаль Универсиады матери и тренеру

"Все было отлично, была очень рада посоревноваться на родной земле. Сложилось все не совсем так, как хотелось бы, но я говорю скорее о своей команде, о своих подругах, конечно, мы соперницы на трассе, но я очень переживала и волновалась за них, - отметила спортсменка. - Все свои победы я посвящаю маме, а эту награду хочу посвятить еще и своему тренеру Ольге Викторовне, спасибо ей огромное за подготовку. Когда вчера все были на открытии Универсиады, она сказала, что нам нужно золото, забрала меня и увела на тренировку, спасибо ей огромное за все".

"Очень серьезно отношусь ко всем своим соперникам, если в некоторых квалификационных заездах казалось, что я еду расслабленно, то это только потому, что я сильно начинала трассу и по ходу заезда понимала, что у меня есть запас и нужно сохранить силы на следующие заезды, - рассказала спортсменка. - Соперники были очень сильными, но наша работа дала результат. В Красноярске невероятная поддержка, болельщики сегодня очень поддерживали нас, спасибо им за это огромное, когда тебе так кричат трибуны, это что-то невероятное".

Сноубордистка добавила, что планирует принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине. "Надеюсь, что мы отберемся на Олимпиаду в Пекин, нам нужно взять медали там, уже пора, будем стараться и работать над этим. К прошлой Олимпиаде я была не совсем готова, после травмы начала тренироваться только в сентябре, а Игры прошли уже в феврале. Но за год многое изменилось, мы работали все это время, поднимали мой физический уровень и уровень катания, и наша работа сказалась - сегодня у меня золото Универсиады", - заключила спортсменка.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.