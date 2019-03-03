Российский боец Магомедшарипов изучает английский язык с репетитором

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский боец ММА Забит Магомедшарипов занимается с репетитором изучением английского языка. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Мы занимаемся дистанционно с репетитором, - сказал Магомедшарипов. - Я на бытовом уровне достаточно хорошо общаюсь, многое понимаю. С этим нет никаких проблем. Но предстоит еще много выучить, чтобы говорить свободно".

Магомедшарипов является одним из сильнейших российских бойцов ММА, он выступает в полулегком весе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На счету 28-летнего бойца 17 побед и одно поражение в ММА.