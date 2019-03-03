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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Мужская сборная России по керлингу победила команду Китая на Универсиаде

Встреча завершилась со счетом 8:4

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу одержала победу над командой Китая со счетом 8:4 в матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Сборную России представляли Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко, Денис Исламов (запасной).

В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Норвегии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Все команды сыграют друг с другом по одному матчу, по итогам встреч четыре команды выйдут в полуфинал.

Следующий матч российская команда проведет 4 марта против сборной Чехии.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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