"Спартак" занял четвертое место на клубном чемпионате мира по пляжному футболу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский "Спартак" уступил бразильскому "Фламенго" со счетом 3:4 в матче за третье место на клубном чемпионате мира по пляжному футболу. Соревнования проходят в Москве.

В составе московского клуба отличились Алексей Павленко (3-я минута), Алексей Макаров (28) и Антон Шкарин (36), у бразильцев голы забили Элинтон Андраде (19), Густаво (22), Филипе Да Сильва (28) и Роман Пачев (35).

"Спартак" впервые принимал участие в клубном чемпионате мира. Красно-белые стали победителями группы А, обыграв "Фламенго" (2:1), португальский "Спортинг" (4:3) и белорусский БАТЭ (6:3). В полуфинале турнира "Спартак" уступил итальянской "Катании" со счетом 4:4 (3:4 по пенальти).

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", турнир завершится 3 марта финальным матчем между "Катанией" и португальской "Брагой". Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии, также впервые матчи проходят в помещении.