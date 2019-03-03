Технический делегат FISU отметил профессионализм судей биатлонных соревнований Универсиады

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Технический делегат Международной федерации университетского спорта (FISU) по биатлону Карл-Хайнц Вольф отметил высокий уровень судей, которые будут работать на биатлонных соревнованиях Универсиады. Об этом специалист рассказал журналистам.

"Судьи здесь - большие профессионалы, я на тестовых соревнованиях познакомился с этими людьми и могу сказать, что они сделали все, чтобы эти соревнования состоялись. На многих позициях здесь работают люди, которые входят в СБР [Союз биатлонистов России], и это является залогом успешного проведения соревнований, - отметил Вольф. - Я много лет знаком с Владимиром Драчевым, он участвовал во многих гонках вместе с моим сыном, но вчера впервые встретился с ним в его новом качестве - главы Союза биатлонистов России, очень рад за него".

"Когда я первый раз приезжал сюда, тут была хорошая погода - около минус 40 градусов, было очень важно встретиться со всеми, кто организует соревнования по биатлону на Универсиаде. Сейчас принимать участие в соревнованиях будут 13 команд, это не очень много, но это из-за того, что сейчас проходит много других соревнований - этапы Кубка мира, другие международные турниры, в которых задействовано много спортсменов. Пока нельзя сказать, кто выиграет первые медали в соревнованиях по биатлону, это очень непредсказуемый вид спорта", - добавил Вольф.

Первые медали в биатлоне будут разыграны 4 марта. Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.