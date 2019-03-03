Клуб НХЛ "Калгари" вывел из обращения игровой номер Джерома Игинлы

ТАСС, 3 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" вывел из обращения игровой номер бывшего капитана команды 41-летнего канадца Джерома Игинлы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Канадец выступал за "Калгари" под 12-м номером. Торжественная церемония прошла в воскресенье перед домашней встречей регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (2:4).

Игинла был выбран на драфте 1995 года под общим 11-м номером "Далласом", но дебютировать за клуб из Техаса ему не удалось. Спустя шесть месяцев после драфта он был обменян в "Калгари" на форварда Джо Нуиндайка. Первый матч за "Калгари" Игинла сыграл в плей-офф сезона-1995/96, в итоге проведя в общей сложности за клуб 17 сезонов. На счету Игинлы 1554 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1300 очков (625 шайб + 675 передач).

В составе "Калгари" Игинла выходил в финал Кубка Стэнли в 2004 году, проиграв клубу "Тампа-Бэй" (счет в серии 3-4), а также дважды завоевывал по итогам регулярных сезонов "Морис Ришар Трофи" (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, который забросил наибольшее количество шайб в регулярном чемпионате). Также в разные сезоны он становился обладателем "Арт Росс Трофи" (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту за наибольшее количество очков по системе гол+пас) и "Лестер Пирсон Эворд" (приз, ежегодно вручаемый лучшему хоккеисту сезона по итогам голосования профсоюза хоккеистов НХЛ).

Также Игинла выступал за "Питтсбург", "Бостон", "Колорадо" и "Лос-Анжелес", в котором закончил карьеру в 2017 году.

В составе сборной Канады Игинла дважды становился чемпионом Олимпийских игр (2002, 2010) и чемпионом мира (1997).