Шкарин: "Спартак" получил бесценный опыт и порадовал зрителей хорошим пляжным футболом

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" получил бесценный опыт, заняв четвертое место клубного чемпионата мира по пляжному футболу, и смог порадовать болельщиков. Таким мнением поделился с ТАСС защитник "Спартака", двукратный чемпион мира в составе сборной России Антон Шкарин.

"Спартак" впервые принимал участие в клубном мировом первенстве. В матче за третье место столичный клуб уступил бразильскому "Фламенго" со счетом 3:4. Нападающий красно- белых Федор Земсков был удален в субботу в ходе полуфинального матча против итальянской "Катании" и не мог помочь команде в игре против бразильского клуба.

"Земскова сегодня сильно не хватало, он душа команды, наше хорошее настроение, а по игре особенно его не хватало на стандартах, а также в некоторых созданных моментах, которые Федя, думаю, реализовал бы. Также не очень удобный регламент - вчера заканчиваем матч в 10 вечера, сегодня начинаем в 12 дня, было тяжело даже заснуть, что говорить о подготовке к встрече. С другой стороны, команда в любом случае получила бесценный и колоссальный опыт, многие ребята из команды не играли на подобных турнирах мирового уровня. Считаю, что мы показали здесь хороший футбол, несмотря на нелучший результат", - заявил футболист сборной России.

"Рады, что получилось порадовать болельщиков, получаем много поддержки из разных городов России, все смотрят, переживают. Хотелось, чтобы на арене было больше зрителей, думаю, что Москва может привлечь на стадион большее количество болельщиков, которые познакомятся с пляжным футболом и в будущем придут на него вновь", - добавил Шкарин.

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве, во дворце спорта "Мегаспорт", турнир завершится 3 марта финальным матчем между "Катанией" и португальской "Брагой". Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии, также впервые матчи проходят в помещении.