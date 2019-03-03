Делегат IBU отметил отличное состояние биатлонных трасс на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Биатлонные трассы на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске находятся в отличном состоянии. Об этом журналистам заявил технический делегат Международного союза биатлонистов (IBU) Джонни Рогнстад.

Соревнования биатлонистов на Универсиаде пройдут на трассе многофункционального комплекса "Академия биатлона". Спортсмены разыграют девять комплектов медалей.

"Я нахожусь на объекте уже третий день, все посмотрел, трассы прекрасные. Хорошо, что ночью было похолоднее, таким образом, все атлеты окажутся в одинаковых условиях. Все возможности для соревнований есть, прекрасный стадион. Если погода не подведет, все будет зависеть от атлетов, все в их руках", - заявил Рогнстад.

Универсиада стартовала 2 марта, соревнования завершатся 12 марта.