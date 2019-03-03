FISU: "Арена-Север" является одной из лучших площадок в мире для шорт-трека

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс "Арена-Север" является одной из лучших площадок в мире для проведения соревнований по шорт-треку. Об этом журналистам заявил технический делегат Международной федерации университетского спорта (FISU) по шорт-треку Пак Нам Хван.

Соревнования по шорт-треку начнутся на "Арене-Север" 4 марта. Всего спортсмены разыграют десять комплектов медалей.

"Я очень доволен состоянием площадки. Впервые я посетил Красноярск в 2015 году, с тех пор старался как можно больше оказать помощи для того, чтобы эта площадка процветала. На данный момент "Арена-Север" является одной из лучших в мире площадок для проведения соревнований по шорт-треку. Площадка хорошо освещена, но хочу отметить, что освещение в плане новостей должно быть налажено", - заявил Хван.

"В России наблюдается отличная тенденция развития спортивных объектов, ваша страна занимает лидирующее положение в вопросе подготовки к крупным спортивным событиям", - добавил он.

Универсиада-2019 завершится 12 марта.