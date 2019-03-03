Португальская "Брага" выиграла клубный чемпионат мира по пляжному футболу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Португальская "Брага" стала победителем клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который завершился в Москве. В финале португальский клуб победил итальянскую "Катанию" со счетом 7:6.

В составе победителей отличились Леонардо Мартинс (1-я и 7-я минуты), Джордан Сантос (2), Джуниор Джентилин (3, автогол), Бокинья (19), Бруно Шавьер (24) и Филипе (33), за "Катанию" голы забили Джордан Сантос (2, автогол), Игорь Бриштель (14), Лукао (18), Джуниор Джентилин (24), Вадим Бокач (31) и Эммануэле Цурло (33). На 12-й минуте встречи Бриштель не реализовал пенальти.

"Брага" и "Катания" впервые принимали участие в клубном чемпионате мира. На групповом этапе команды играли в одном квартете, "Брага" заняла первое место, набрав 8 очков, "Катания" - второе (3). Очная встреча группового этапа между командами также закончилась в пользу "Браги" (6:5). В полуфинале чемпионата мира португальцы прошли бразильский "Фламенго" (4:0), а "Катания" не позволила пройти в финал московскому "Спартаку" (4:4; 4:3 по пенальти).

Ранее третье место на турнире занял "Фламенго", который победил "Спартак" со счетом 4:3.

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу прошел в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" с 27 февраля по 3 марта. Соревнования впервые состоялись за пределами Бразилии и прошли в помещении.