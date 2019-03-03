Бородулина: российские шорт-трекисты понимают важность домашней Универсиады

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Члены сборной России по шорт-треку понимают всю важность соревнований на XXIX Всемирной зимней Универсиаде и готовы к борьбе за медали. Об этом тренер национальной команды Татьяна Бородулина заявила журналистам.

Соревнования по шорт-треку начнутся на льду многофункционального комплекса "Арена-Север" 4 марта. Всего спортсмены разыграют десять комплектов медалей.

"Отборочные соревнования для студентов по всей России проходили здесь, поэтому многие уже выходили на этот лед. По результатам этого турнира, на основе спортивного принципа, были выбраны лучшие студенты. Также к ним присоединились наши лидеры, которые имеют некоторые привилегии. В состав сборной вошли представители Санкт- Петербурга, Москвы, Новоуральска, Омска, то есть нет главенства одного региона", - рассказала Бородулина.

"У нас приехала сильная сборная, участники Олимпийских игр. Конечно, мы прогнозов не делаем, но спортсмены сами все прекрасно понимают. Домашняя Универсиада, и они знают, что от них ждут, они готовы показать хорошие результаты", - добавила она.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.