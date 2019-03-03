КХЛ дисквалифицировала на один матч вратаря СКА Шестеркина

ТАСС, 3 марта. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал на один матч и подверг денежному штрафу голкипера петербургского СКА Игоря Шестеркина. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В субботу СКА в гостях обыграл московский "Спартак" со счетом 5:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. В конце второго периода нападающий "Спартака" Каспарс Даугавиньш вышел один на один с Шестеркиным, который нарушил правила против форварда красно-белых. Даугавиньша унесли на носилках, а Шестеркин получил дисциплинарный штраф до конца игры. Нападающий "Спартака" в итоге был госпитализирован и не сыграет в оставшихся матчах серии.

Следующий матч "Спартак" и СКА проведут 4 марта в Москве. Счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу "Спартака".