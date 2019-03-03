"Крымтеплица" выиграла на выезде у "Инкомспорта" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Инкомспорт" на своем поле в Ялте в воскресенье проиграл со счетом 0:1 в матче 15-го тура чемпионата Крыма по футболу "Крымтеплице" из поселка Молодежное Симферопольского района. Мяч на счету Владимира Сычевого (63-я минута).

Остальные матчи тура прошли в субботу: "Океан" - "ТСК-Таврия" - 2:1, "Гвардеец" - "Кызылташ" - 0:2, "Севастополь" - "Евпатория" - 1:0.

В турнирной таблице лидирует "ТСК-Таврия", набравшая 29 очков, далее следуют "Севастополь" (27), "Океан" (23), "Крымтеплица" (21), "Инкомспорт" (19), "Кызылташ" (19), "Евпатория" (15) и "Гвардеец" (13).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".