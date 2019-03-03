"Металлург" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в овертайме со счетом 2:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которую посетило 8070 человек, прошла в Уфе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Деннис Расмуссен (25-я минута) и Мэтт Эллисон (68). У проигравших отличился Владимир Жарков (55).

Нападающий Тему Хартикайнен установил новый рекорд "Салавата Юлаева" по количеству матчей в КХЛ. 28-летний форвард провел свой 381-й матч за уфимскую команду, предыдущий рекорд принадлежал защитнику Кириллу Кольцову (380). На счету финского форварда 267 очков (110 шайб + 157 голевых передач).

Команды в шестой раз встречаются в серии плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), две победы на счету "Салавата Юлаева" (2011, 2013). В прошедшем регулярном чемпионате "Металлург" и "Салават Юлаев" провели два матча, в которых по разу одержали победу (1:2 ОТ, 4:1).

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет 5 марта в Магнитогорске.