Фристайлистка Никитина рада серебряной медали Универсиады в лыжной акробатике

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Любовь Никитина рада серебряной медали, которую она завоевала на Всемирных студенческих играх в лыжной акробатике. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Первое место заняла Александра Романовская из Белоруссии (100,29 балла), третье - представительница Казахстана Жанбота Алдабергенова (79,38). Никитина показала результат 91,29 балла.

"Очень рада серебряной медали, спасибо всем, кто поддерживал. На тренировках не могла собраться, не очень получались прыжки, но смогла собраться на соревнованиях, - отметила Никитина. - Тренер помог настроиться, мне иногда нужно, чтобы на меня прикрикнули, а я бы взбодрилась. Меня он попросил удержать руки на приземлении, я немного рано готовилась приземляться, нужно было подождать секунду-полторы, и тогда все получилось".

"Завтра еще один день, командные соревнования, будем работать. Конечно, всегда стремишься к первому месту, но сегодня я сделала всю программу хорошо и рада этому результату", - добавила спортсменка.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.