Российские хоккеистки разгромили команду Китая во втором матче Универсиады

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею обыграла команду Китая со счетом 13:0 во втором матче XXIX Всемирной зимней Универсиады. Соревнования проходят в Красноярске.

Шайбы забросили Валерия Павлова (1-я и 58-я минуты), Фануза Кадирова (2), Анна Шибанова (5, 35), Оксана Братищева (17, 45, 57), Екатерина Николаева (22, 39), Наталья Пирогова (40), Евгения Дюпина (47) и Анна Шохина (52).

Ранее в стартовом матче российские хоккеистки разгромили команду Швейцарии (10:0). В следующем матче россиянки 4 марта сыграют с командой Японии. Представительницы Китая в этот же день проведут матч со швейцарками.

В других матчах игрового дня сборная США обыграла команду Швейцарии (5:2), канадки победили хоккеисток из Японии (4:0).

В женском хоккейном турнире на Универсиаде принимают участие шесть сборных. По итогам кругового турнира четыре команды выдут в плей-офф. Команда, занявшая первое место, сыграет со сборной, ставшей четвертой, вторая команда встретится с третьей.

Участники Универсиады разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. Финал и матч за третье место в женском хоккейном турнире пройдут 11 марта. Универсиада завершится 12 марта.