Сборная России завоевала половину наград первого медального дня Универсиады

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете после первого медального дня зимней Универсиады 2019 года, которая проходит в Красноярске.

В воскресенье было разыграно восемь комплектов наград. В активе российских спортсменов четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых медали. Золото завоевали лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин, фристайлист Максим Буров и сноубордистка Кристина Пауль. Серебряные медали в активе лыжников Екатерины Смирновой и Антона Тимашова, фристайлистки Любови Никитиной и сноубордистов Александры Паршиной и Даниила Дильмана, бронзовые награды у лыжников Яны Кирпиченко и Ивана Кириллова, а также у фристайлиста Руслана Катманова.

Второе место в медальном зачете занимает сборная Швейцарии, имеющая в активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награды, третьей идет команда Канады (1-0-1). Российские атлеты завоевали ровно половину всех медалей, которые разыгрывались в воскресенье (12 из 24).

Также 3 марта женская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Швеции со счетом 4:2, мужская сборная России по керлингу оказалась сильнее команды Китая (8:4), а женская победила японок (8:4) и британок (6:4). Мужская сборная России по хоккею разгромила команду Японии (10:1), а женская с крупным счетом переиграла китаянок (13:0).

Универсиада завершится 12 марта.