{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сборная России завоевала половину наград первого медального дня Универсиады

В активе россиян четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых медали
Александра Паршина и Кристина Пауль Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Александра Паршина и Кристина Пауль
© Владимир Смирнов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете после первого медального дня зимней Универсиады 2019 года, которая проходит в Красноярске.

В воскресенье было разыграно восемь комплектов наград. В активе российских спортсменов четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых медали. Золото завоевали лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин, фристайлист Максим Буров и сноубордистка Кристина Пауль. Серебряные медали в активе лыжников Екатерины Смирновой и Антона Тимашова, фристайлистки Любови Никитиной и сноубордистов Александры Паршиной и Даниила Дильмана, бронзовые награды у лыжников Яны Кирпиченко и Ивана Кириллова, а также у фристайлиста Руслана Катманова.

Второе место в медальном зачете занимает сборная Швейцарии, имеющая в активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награды, третьей идет команда Канады (1-0-1). Российские атлеты завоевали ровно половину всех медалей, которые разыгрывались в воскресенье (12 из 24).

Также 3 марта женская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Швеции со счетом 4:2, мужская сборная России по керлингу оказалась сильнее команды Китая (8:4), а женская победила японок (8:4) и британок (6:4). Мужская сборная России по хоккею разгромила команду Японии (10:1), а женская с крупным счетом переиграла китаянок (13:0).

Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия45312
2Швейцария1113
3Канада1012
4Австрия1001
4Белоруссия1001
5Китай0101
5Чехия0101
8Япония0011
8Казахстан0011
8Швеция0011
Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Хромых: японцы достойно сопротивлялись в матче с российскими хоккеистами на Универсиаде
Сборная России выиграла со счетом 10:1
Читать полностью