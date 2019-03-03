Трахтенберг покинет пост главы департамента по связям с общественностью ФК "Спартак"

ТАСС, 3 марта. Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба "Спартак" Леонид Трахтенберг объявил о решении уйти со своего поста.

"Я принял решение уйти с поста директора департамента по связям с общественностью "Спартака". Я озвучил свое решение, дал понять об этом клубу. Думаю, меня поймут и пойдут мне навстречу", - сказал Трахтенберг в эфире канала "Матч ТВ".

В конце февраля на официальном сайте красно-белых в разделе "Пресса о нас" появилась заметка с заголовком "Понты дороже денег". В тексте, автором которой является блогер сайта Bobsoccer, были критические высказывания в адрес организаторов акции, в рамках которой на рекламных носителях столицы появились плакаты с критическими высказываниями в адрес руководства клуба и некоторых игроков. Позднее пресс-служба выступила с обращением, сообщив, что текст был опубликован неизвестным лицом, получившим доступ к администрированию сайта, и ведется внутреннее расследование.

По словам Трахтенберга, в этой ситуации пресс-служба допустила ошибку, опубликовав вместо мнения журналистов мнение болельщиков. "Случилось то, чего не случалось у нас практически никогда. Часть из них [болельщиков] посчитала, что я не только инициировал эту публикацию, но и сам ее написал. Я такими словами [в публикации] никогда не пользовался и открыл несколько новых слов в этом материале для себя", - подчеркнул Трахтенберг.

Свое решение об уходе Трахтенберг связывает с тем, что несет ответственность за произошедшее. "Это не конец моего пути в журналистике, но это произошло на моем поле, и те, кто считали, что я инициировал эту публикацию, пусть они так и считают. А те, кто меня знает хорошо, понимают, что я с большим уважением во все времена относился к болельщикам, потому что сам с детства был болельщиком "Спартака". И, естественно, я умышленно ничего подобного бы никогда не совершал, и это не оправдание, а констатация факта", - добавил он.

Трахтенберг занимал пост директора департамента с июля 2016 года. Ранее он работал пресс-атташе сборной СССР по хоккею, пресс-атташе сборной России по футболу и "Спартака", а также "Ростова". Является одним из основателей в 1991 году газеты "Спорт-Экспресс", в которой работал на протяжении долгого времени. Обладатель премии Российской футбольной премьер-лиги "За преданность российскому футболу" (2012).