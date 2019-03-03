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Россиянка Шмелева стала третьей в кейрине на ЧМ по велоспорту на треке

Спортсменка в финальном заезде проиграла Лэй Вайси из Гонконга и австралийке Каарле Маккалох
Дарья Шмелева EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI
Описание
Дарья Шмелева
© EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI

ТАСС, 3 марта. Россиянка Дарья Шмелева заняла третье место в кейрине на чемпионате мира по велоспорту на треке. Соревнования прошли в польском Прушкове.

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Спортсменка в финальном заезде проиграла победительнице Лэй Вайси из Гонконга 0,188 секунды. Второе место заняла Каарле Маккалох из Австралии (+0,119).

Для Шмелевой эта медаль стала третьей на турнире, ранее она выиграла серебро в командном спринте вместе с Анастасией Войновой и золото в гите. Всего в активе спортсменки четыре победы на чемпионатах мира, семь - на чемпионатах Европы. Кроме того, она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2016 года.

Всего на чемпионате мира в Польше российские спортсмены завоевали четыре медали, став седьмыми в медальном зачете. Еще одну награду российской команде принесли Александр Шарапов, Денис Дмитриев и Павел Якушевски, ставшие третьими в командном спринте. Первое место в зачете заняла сборная Нидерландов (6 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовая медали), вторыми стали австралийцы (6-3-1), третьими - представители Гонконга (2-0-0).

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