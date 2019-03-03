Московское "Динамо" в третий раз обыграло "Йокерит" в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло хельсинкский "Йокерит" со счетом 3:0 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Шайбы забросили Владимир Брюквин (17-я минута), Патрик Закриссон (36) и Андрей Миронов (59).

Форвард "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий, отдавший голевую передачу Закриссону, достиг отметки в 200 результативных передач в КХЛ. Помимо этого, свой 100-й матч в плей-офф КХЛ провел нападающий московской команды Вадим Шипачев.

"Йокерит" и "Динамо" ранее никогда не встречались в плей-офф. В четырех матчах прошедшего регулярного чемпионата "Динамо" одержало четыре победы.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Динамо", ранее москвичи одержали две победы в гостях (4:2, 3:2), в третьем матче на выезде выиграл "Йокерит" (2:3 ОТ). Следующий матч серии пройдет 5 марта в Хельсинки.