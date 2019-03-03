"Сочи" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Локомотивом"

СОЧИ, 3 марта. /ТАСС/. "Сочи" одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Степан Старков (15-я минута), Эрик О'Делл (34), достигший отметки в 100 очков в КХЛ, и Роберт Росен (60). У проигравших отличился Егор Аверин (29). Защитник сочинской команды Юрий Александров провел 500-й матч в КХЛ.

Команды впервые встречаются в плей-офф КХЛ. Клуб из Сочи в четвертый раз участвует в плей-офф и ни разу не выходил в следующий раунд турнира. Ранее сочинская команда уступала ЦСКА со счетом 0-4 в серии (2015), минскому "Динамо" со счетом 0-4 (2016) и хельсинкскому "Йокериту" со счетом 1-4 (2018). "Локомотив" выходил в плей-офф девять раз, лучшим результатом ярославской команды является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, где она уступила казанскому "Ак Барсу" (3-4).

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч серии пройдет 5 марта в Ярославле.