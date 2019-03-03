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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Торт без вишенки. Российские лыжники остались без золота чемпионата мира

По количеству медалей российская команда провела лучший за последние 18 лет чемпионат
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Российские лыжники на чемпионате мира в австрийском Зефельде выступали в сильнейшем за последнее десять лет составе, но избежать результата десятилетней давности не удалось - как и в 2009 году команда осталось без золотой медали. Зато вторых и третьих мест накопилось предостаточно: по количеству медалей команда провела лучший за последние 18 лет чемпионат.

Остановить норвежцев в австрийских горах удалось только дважды, только шведам и только в женских гонках. Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг стали главными героями чемпионата, выиграв по три награды высшего достоинства. Конкурировать с ними оказалось невозможно, даже сильнейшим российским лыжникам. "У меня чувство, что сегодня закончился открытый чемпионат Норвегии", - сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после окончания турнира.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зефельде проходил с 20 февраля по 3 марта. Было разыграно 22 комплекта наград, впервые в истории - в женском командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.

В лыжных гонках спортсмены боролись за медали 12 раз, в десяти случаях эта борьба заканчивалась победой норвежских лыжников. В мужской части соревнований они и вовсе завоевали все шесть золотых медали. Лишить их такого счастья под силу было только российским лыжникам, но ни двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, ни четырехкратный призер Олимпиады в Пхёнчхане Александр Большунов своими шансами воспользоваться не сумели.

Расплаты не получилось

Для первого чемпионат мира и вовсе получился провальным. Хотя изначально должен был стать компенсацией за безосновательный недопуск к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане. 26-летний спортсмен сначала допустил осечку в спринте, где устроил перепалку с Клебо, после - стал девятым в скиатлоне и с треском проиграл заключительный этап эстафеты - гонки, которую многие болельщики считали главным событием чемпионата мира. Причем проиграл ее Устюгов все тому же Клебо, позволив норвежцу финишировать без лишних проблем.

После эстафеты Устюгов и Клебо все же пожали друг другу руки, тем самым закрыв тему конфликта, который произошел между ними в спринте. Тогда российский лыжник вспылил после полуфинального забега, толкнув подрезавшего его на дистанции Клебо в плечо. Результаты российского лыжника за такое поведение были аннулированы. Не помог даже протест российской стороны, которая настаивала на наказании для норвежца за блокировку Устюгова на дистанции. Жалоба была отклонена.

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На марафон - заключительную гонку чемпионата мира его даже не заявили, даже несмотря на второе место в этой дисциплине на прошлогоднем чемпионате. Его готовность к турниру оказалась недостаточно хорошей. Виной тому мог стать и перелом пальца, который вывел его из строя на два месяца в самом начале сезона. После Устюгов, правда, успел стать вторым в общем зачете "Тур де Ски", однако главный старт сезона у него все же не сложился.

В Зефельде Устюгов мог выиграть еще одну медаль, но добровольно отказался от командного спринта в пользу Глеба Ретивых, который в личном спринте завоевал бронзу - главную на тот момент награду в карьере.

В итоге Ретивых вместе с Большуновым стал еще и серебряным призером чемпионата мира, уступив все тому же Клебо и его напарнику Эмилю Иверсену.

Не больше второго места

Большунов к своим 22 годам является одним из самых титулованных спортсменов в истории российского лыжного спорта. Помимо четырех олимпийских наград, после турнира в Зефельде на его счету четыре серебра чемпионата мира. Нет только золота. Не очень приятно, особенно если учесть, что сверстник Клебо к своим годам уже по три раза побеждал на Олимпиаде и на чемпионате мира. "Расстроен, что не удалось обогнать Клебо, - сказал Большунов. - Можно было бороться, но он накатил на большой скорости и образовавшийся отрыв до финиша не изменился. Как отношусь к его победам? Меня он частенько бесит, в хорошем смысле слова".

Самый реальный шанс восполнить недостаток драгоценного метала он имел в скиатлоне, но на финише уступил десятую секунды норвежцу Шуру Рёте, который явно уступает Большунову в финишном рывке. И именно на тактические просчеты прохождения гонок обращали внимание эксперты, оценивая итоги выступления Большунова. Лишний раз это доказал марафон, который завершал чемпионат мира. Большунов, попавший в заявку на гонку в день ее старта из-за недомогания Алексея Червоткина, вновь имел шанс на победу, однако не разгадал тактический замысел норвежцев, которые отправили малоизвестного лыжника Ханса Кристера Холунда. Тот ушел в отрыв на середине дистанции, и когда Большунов понял, что пора догонять, было уже поздно - сократить отставание он не успел.

Тактической чуйки ему не хватило и в гонке с раздельным стартом на 15 км, в которой Большунов считался фаворитом. Российский лыжник с первых метров дистанции побежал чуть ли на максимуме своих возможностей, и в итоге к финишу сил у него не осталось.

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Компенсировал потерю медали в "разделке" призер Игр в Сочи Александр Бессмертных, специализирующийся на классическом стиле. 32-летний россиянин мог даже стать первым, однако золото у российской команды вновь в последний момент ускользнуло, и вновь к норвежцам. На этот раз к Мартину Сундбю. 34-летний норвежец до этого уже побеждал на главных лыжегоночных стартах, однако исключительно в эстафетах. Это личное золото для него стало первым первым в карьере. Для Бессмертных серебро тоже стало первым личным успехом на крупных турнирах.

Очищение имени

Йохауг в Зефельде число своих личных золотых наград на чемпионатах мира довела до семи (еще три - в эстафетах), и сомнений в том, что ей удастся в Австрии выиграть все индивидуальные старты, практически не было. В этом сезоне 30-летняя лыжница, вернувшаяся в спорт после полуторагодичной дисквалификации за допинг, не проиграла ни одной дистанционной гонки. Не случилось этого и на чемпионате мира, где она стала первой в скиатлоне, "разделке" и марафоне. Могла завоевать и четыре, однако в эстафете на последнем этапе ей пришлось отыгрывать 20-секундное отставание от шведок. С этой задачей она справилась, однако обыграть на финише лидера спринтерского зачета Стину Нильссон ей оказалось не под силу. Как и в командном спринте, где Нильссон стала первой вместе с Майей Далквист.

Для Йохауг этот чемпионат мира был важен по той причине, что давал возможность доказать случайность допинговой истории, которая с ней приключилась. Ведь до сих пор далеко не все верят в то, что запрещенный препарат попал к ней через помаду для губ. Эти победы позволил ей сделать следы от помады менее заметными.

В командном спринте на большую награду могли рассчитывать и россиянки, однако Юлия Белорукова неудачно прошла заключительный этап, так что старания Натальи Непряевой, которая первой передала эстафету, оказались напрасными. Девушки в итоге стали четвертыми.

Но Непряева без медали чемпионата мира все же не осталась. В том числе и личной, которую она завоевала в скиатлоне. Там она стала бронзовым медалистом, доказав, что не случайно идет второй в общем зачете Кубка мира. Еще одну награду она завоевала в составе эстафетной команды вместе с Анной Нечаевской, Анастасией Седовой и Белоруковой.

Для женской команды чемпионат мира в целом получился успешным. Особенно с учетом того, что в последние годы российские девушки боролись исключительно за попадание в десятку сильнейших.

Не долетели

Попасть в десятку лучших на чемпионате мира должен был и нынешний лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов, однако турнир для него сложился неудачно. В этом сезоне 25-летний спортсмен стал первым в истории российских прыжков победителем этапа Кубка мира, попадал на призовые места, однако главный старт сезона для него не задался: на большом трамплине он стал 18-м, на среднем даже не попал во вторую попытку. Ветеран российской сборной Дмитрий Васильев также порадовать высокими результатами не сумел.

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Лучше всех в прыжках на лыжах выступила немецкая сборная, на счету которой четыре золота, в том числе в женском командном турнире. Еще две высших награды команда Германии завоевала в лыжном двоеборье, где также не обошлось без побед норвежцев. Их там было две. Одна из них в итоге позволила скандинавской сборной обновить рекорд по числу золотых наград на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Рекордное, 12-е золото сборной Норвегии принесли Эспен Бьорндстад, Ян Шмид, Ярл Магнус Риибер и Йорген Гробак, занявшие первое место в командных соревнованиях. Всего у норвежцев в Зефельде 25 наград (13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых).

Планом российских лыжников было завоевание на чемпионате мира одного золота, двух серебряных и двух бронзовых наград. По общему числу задачу превзошли - их восемь, с достоинством надежды не оправдались. Вишенки на торте болельщики российской сборной так и не дождались.

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