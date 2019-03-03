Российская прыгунья с шестом Сидорова завоевала золото чемпионата Европы в помещении

ГЛАЗГО /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Россиянка Анжелика Сидорова заняла первое место в прыжках с шестом на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Соревнования проходят в Глазго.

Для победы 27-летней спортсменке, выступающей в нейтральном статусе, оказалось достаточно преодолеть высоту 4,85 метра. После того, как Сидорова обеспечила себе победу, она пыталась преодолеть высоту 4,92 метра и установить личный рекорд, однако три попытки завершились неудачно. Второе место заняла британка Холли Брэдшоу (4,75), третьей стала Николета Кирьякопулу из Греции (4,65).

Сидорова является чемпионкой Европы 2014 года, чемпионкой Европы в помещении 2015 года, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении.

Чемпионат Европы в Глазго завершится в воскресенье.