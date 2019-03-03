Россиянин Шкуренев завоевал бронзу чемпионата Европы в помещении в семиборье

ГЛАЗГО /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Российский многоборец Илья Шкуренев занял третье место на чемпионате Европы в помещении, который проходит в Глазго.

По итогам семи видов программы - бег на 60 метров, прыжки в длину, прыжки в высоту, бег на 60 метров с барьерами, прыжки с шестом и бег на 1000 метров - россиянин, выступающий в нейтральном статусе, набрал 6145 очков. Первое место занял испанец Хорхе Уренья (6218), вторым стал британец Тим Дакуорт (6156).

Шкуренев является чемпионом Европы в помещении 2015 года, серебряным призером чемпионата Европы 2018 года.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 3 марта.