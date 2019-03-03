Бразильский карнавал в холодной России. Москва приняла клубный ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Москва впервые приняла клубный чемпионат мира по пляжному футболу, победителем которого стала португальская "Брага". Шестой розыгрыш чемпионата мира стал особенным, так как впервые прошел за пределами Бразилии, а матчи турнира состоялись в закрытом помещении. В силу сложности организации мирового первенства в этом году в Бразилии, вице-президент Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналес принял предложение президента московского "Локомотива" Виталия Погодина об организации чемпионата в Москве. О проведении турнира на территории России было объявлено 6 февраля, соревнования состоялись на арене "Мегаспорт". В турнире приняли участие восемь команд: московские "Локомотив" и "Спартак", которые при помощи Российского футбольного союза (РФС) стали одними из организаторов первенства, а также португальские "Брага" и "Спортинг", итальянская "Катания", белорусский БАТЭ, бразильский "Фламенго" и испанский "Леванте", команды были разделены на две группы. "Спартак", "Фламенго", "Спортинг и БАТЭ составили группу А, в квартете В за выход в плей-офф боролись "Брага", "Катания", "Леванте" и "Локомотив".

Для "Спартака", "Браги", "Катании" и БАТЭ это мировое первенство стало первым в их истории. Железнодорожники же принимали участие в турнире в статусе действующего победителя и одного из фаворитов чемпионата - московский клуб является двукратным чемпионом мира, победив в 2012 и 2017 годах. "BSWW старается приглашать на чемпионат исключительно лучшие команды на данный момент, чтобы привлечь публику. Мы работаем над тем, чтобы выстроить строгую систему отбора на чемпионат, но на данный момент стоит цель познакомить болельщиков с высококлассным пляжным футболом", - заявил Реналес. Путь "Спартака" к мечте "Спартак" прошел свою группу без единой осечки, победив в основное время во всех трех играх: "Фламенго" (2:1), "Спортинг" (4:3) и БАТЭ (6:3). Команда заработала 9 очков и вышла с первого места в полуфинал турнира. Состав команды зимой пополнил опытный Антон Шкарин, который ранее выступал за "Локомотив", а также дважды становился чемпионом мира в составе сборной России. "Настрой был только на победу, мы выходили играть первым номером с чувством, что мы должны победить, причем не только в этой игре, а в этом турнире", - заявил футболист о настрое команды на чемпионат мира после победы над "Фламенго". В плей-офф "Спартаку" предстояло сыграть с "Катанией", занявшей второе место в группе В. "Спартак" не сумел в игровое время реализовать свои моменты, пропустил два курьезных гола с отскоком от песка и довел встречу до первой на турнире серии пенальти, где сильнее оказались итальянцы. Также на 26-й минуте встречи был удален лучший бомбардир команды, нападающий Федор Земсков, отличившийся на этом чемпионате пять раз. Удаление не позволяло Земскову также принять участие в матче за третье место. В последний день турнира "Спартак" встречался с "Фламенго", где разыгрывались бронзовые медали. Голов опытных Алексея Павленко, Антона Шкарина и Алексея Макарова не хватило красно-белым для победы - бразильцы одержали верх со счетом 4:3, взяв реванш за поражение в первом туре чемпионата, и заняли третье место. Тем самым, "Фламенго" стал трехкратным обладателем бронзовых медалей мирового первенства, а "Спартак" на первом для себя чемпионате мира получил колоссальный опыт и порадовал игрой болельщиков.