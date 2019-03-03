Бразильский карнавал в холодной России. Москва приняла клубный ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Москва впервые приняла клубный чемпионат мира по пляжному футболу, победителем которого стала португальская "Брага".
Шестой розыгрыш чемпионата мира стал особенным, так как впервые прошел за пределами Бразилии, а матчи турнира состоялись в закрытом помещении. В силу сложности организации мирового первенства в этом году в Бразилии, вице-президент Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналес принял предложение президента московского "Локомотива" Виталия Погодина об организации чемпионата в Москве. О проведении турнира на территории России было объявлено 6 февраля, соревнования состоялись на арене "Мегаспорт".
В турнире приняли участие восемь команд: московские "Локомотив" и "Спартак", которые при помощи Российского футбольного союза (РФС) стали одними из организаторов первенства, а также португальские "Брага" и "Спортинг", итальянская "Катания", белорусский БАТЭ, бразильский "Фламенго" и испанский "Леванте", команды были разделены на две группы. "Спартак", "Фламенго", "Спортинг и БАТЭ составили группу А, в квартете В за выход в плей-офф боролись "Брага", "Катания", "Леванте" и "Локомотив".
Для "Спартака", "Браги", "Катании" и БАТЭ это мировое первенство стало первым в их истории. Железнодорожники же принимали участие в турнире в статусе действующего победителя и одного из фаворитов чемпионата - московский клуб является двукратным чемпионом мира, победив в 2012 и 2017 годах. "BSWW старается приглашать на чемпионат исключительно лучшие команды на данный момент, чтобы привлечь публику. Мы работаем над тем, чтобы выстроить строгую систему отбора на чемпионат, но на данный момент стоит цель познакомить болельщиков с высококлассным пляжным футболом", - заявил Реналес.
Путь "Спартака" к мечте
"Спартак" прошел свою группу без единой осечки, победив в основное время во всех трех играх: "Фламенго" (2:1), "Спортинг" (4:3) и БАТЭ (6:3). Команда заработала 9 очков и вышла с первого места в полуфинал турнира. Состав команды зимой пополнил опытный Антон Шкарин, который ранее выступал за "Локомотив", а также дважды становился чемпионом мира в составе сборной России. "Настрой был только на победу, мы выходили играть первым номером с чувством, что мы должны победить, причем не только в этой игре, а в этом турнире", - заявил футболист о настрое команды на чемпионат мира после победы над "Фламенго".
В плей-офф "Спартаку" предстояло сыграть с "Катанией", занявшей второе место в группе В. "Спартак" не сумел в игровое время реализовать свои моменты, пропустил два курьезных гола с отскоком от песка и довел встречу до первой на турнире серии пенальти, где сильнее оказались итальянцы. Также на 26-й минуте встречи был удален лучший бомбардир команды, нападающий Федор Земсков, отличившийся на этом чемпионате пять раз. Удаление не позволяло Земскову также принять участие в матче за третье место.
В последний день турнира "Спартак" встречался с "Фламенго", где разыгрывались бронзовые медали. Голов опытных Алексея Павленко, Антона Шкарина и Алексея Макарова не хватило красно-белым для победы - бразильцы одержали верх со счетом 4:3, взяв реванш за поражение в первом туре чемпионата, и заняли третье место. Тем самым, "Фламенго" стал трехкратным обладателем бронзовых медалей мирового первенства, а "Спартак" на первом для себя чемпионате мира получил колоссальный опыт и порадовал игрой болельщиков.
"Земскова сегодня сильно не хватало, он душа команды, наше хорошее настроение, а по игре особенно его не хватало на стандартах, а также в некоторых созданных моментах, которые Федя, думаю, реализовал бы. С другой стороны, команда в любом случае получила бесценный и колоссальный опыт, многие ребята из команды не играли на подобных турнирах мирового уровня. Считаю, что мы показали здесь хороший футбол, несмотря на нелучший результат, и порадовали своих болельщиков", - сказал Шкарин.
В дни группового этапа зрителей на трибунах было немного, в силу начала проведения многих матчей в рабочее время, а также малого времени на организацию и рекламу турнира. Но яркая шумовая поддержка фанатов "Спартака" была ощутима и не оказалась бесследной, принеся команде четвертое место на дебютном чемпионате мира. Но большинство зрителей пришли на матчи плей-офф, которые состоялись в выходные дни.
Смена поколений в "Локомотиве"
"Локомотив" столкнулся с проблемами еще в первом матче чемпионата, где действующие чемпионы мира упустили победу в матче открытия с "Леванте", ведя после первого периода 4:1. Встреча закончилась с итоговым счетом 6:4 в пользу испанского клуба. Затем "Локомотив" выдал богатый на голы матч против "Катании" (9:8): покером в составе железнодорожников отметился Антонио Фариас, хет-триком отличился Леон Льоренц, также голы на свой счет записали Виктор Крышанов и Остап Федоров. Ключевой эпизод игры случился в овертайме на 38-й минуте встречи, когда украинский голкипер "Катании" Виталий Сидоренко заработал вторую красную карточку, а запасной голкипер команды пропустил три мяча за две минуты дополнительного времени.
В заключительном матче группы железнодорожники в упорной борьбе проиграли будущему триумфатору турнира "Браге" (6:7) и потеряли шансы на медали. "Нынешний "Локомотив" - молодая команда, которая набирается опыта, ребята должны набираться опыта именно на таких соревнованиях, но хотелось бы, чтобы это происходило через победы. Показали достаточно качественный футбол на групповом этапе, но нельзя выиграть, пропуская столько мячей - победы в пляжном футболе кроются именно в обороне, которую мы так и не смогли выстроить к турниру", - сказал бывший играющий тренер команды, а ныне главный тренер Илья Леонов.
"Локомотив", занявший последнее, четвертое место в группе В, играл с аутсайдером группы А БАТЭ в матче за седьмое место - команда Леонова разгромила белорусский клуб со счетом 7:0. Пятое место чемпионата решалось в матче между "Спортингом" и "Леванте", где португальцы оказались сильнее испанского клуба со счетом 9:1, после чего состоялись полуфинальные встречи. Чемпионат мира закрывался 3 марта финальным матчем между выбившей "Спартак" "Катанией" и "Брагой", обыгравшей в 1/2 финала "Фламенго" (4:0). Итальянский клуб, запомнившийся местным зрителям яркой игрой Сидоренко и белорусов Вадима Бокача и Игоря Бриштеля, вновь уступил португальскому клубу - 6:7, и "Брага" стала победителем турнира.
По окончании финала была проведена церемония закрытия и подведены итоги турнира: лучшим игроком чемпионата был признан футболист "Браги" Бернардо Мартинс, лучшим голкипером - Бокинья, также представляющий победителей турнира. Лучшим бомбардиром стал нападающий "Катании" Лукао, отличившийся 12 раз за пять матчей, после чего было проведено награждение команд. Награды вручали вице- президент BSWW Жоан Куско, член общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации Владимир Уткин.