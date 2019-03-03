"Спартак" и "Краснодар" не выявили победителя в матче РПЛ, впервые сыграв вничью в Москве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" в присутствии 27 662 зрителей.
До воскресного матча "Спартак" 15 раз встречался с "Краснодаром" в матчах чемпионатов России, москвичи 11 раз одерживали победу, один раз сыграли вничью и трижды уступали. На счету московской команды 30 забитых мячей, у "Краснодара" - 20, а лучшим бомбардиром противостояния является недавно получивший российский паспорт бразилец Ари. Три мяча нападающий забил в составе "Спартака", шесть - в форме "Краснодара".
"Спартак" из семи московских матчей выиграл шесть, при одном поражении. А в Краснодаре у красно-белых было зафиксировано пять побед, одна ничья и два поражения.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
Закрытый сектор и уход Трахтенберга
Примерно за две недели до начала матча в сети интернет организация болельщиков красно-белых "Фратрия" выступила с заявлением, в котором объявила о бойкоте, связанном с решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовать московский клуб на 300 тыс. рублей, а также закрыть трибуну В на один домашний матч РПЛ. Наказание КДК РФС связанно с игрой на стадионе "Открытие-Арена" между "Спартаком" и "Локомотивом", прошедшей 2 декабря (2:1). Во время матча фанаты "Спартака" выкрикивали скандирования расистского характера в адрес голкипера "Локомотива" Гилерме, упоминая его выступления за сборную России.
Руководство "Спартака" пошло навстречу обладателям абонементов в лице детей и женщин, предоставив абонементы на трибуну D. Меры, принятые КДК РФС, и преференции от руководства красно-белых оказались действенными - на протяжении всей игры на стадионе не было слышно нецензурную речь, не использовалась пиротехника.
Однако главной новостью перед матчем стало заявление директора департамента по связям с общественностью ФК "Спартак" Леонида Трахтенберга о намерении покинуть занимаемый им пост. Свое решение об уходе Трахтенберг объяснил тем, что несет ответственность за произошедший инцидент на официальном сайте "Спартака" в конце февраля.
В конце февраля на официальном сайте красно-белых в разделе "Пресса о нас" появилась заметка с заголовком "Понты дороже денег". Позднее пресс-служба выступила с обращением, сообщив, что текст был опубликован неизвестным лицом, получившим доступ к администрированию сайта, ведется внутреннее расследование. Исполняющим обязанности главы пресс-службы клуба был назначен Филипп Папенков.
Украшение сезона
Обе команды с первых минут предпочли атакующий стиль, однако хозяева поля выглядели чуть убедительнее своих соперников. Счет на табло изменился на 14-й минуте встречи, когда футболисты "Спартака" удачно подловили увлекшихся атакой игроков "Краснодара". Новичок красно-белых Айртон выполнил дальний вынос из штрафной, на который удачно откликнулся оторвавшийся от защитника Зе Луиш, открывший счет в матче.
Футболисты команды хозяев практически сразу побежали отыгрываться, уже 11 минут спустя после ошибки футболистов "Спартака" на половине поля хозяев прошла быстрая атака левым флангом, после чего последовала передача на Виктора Классона, который решил пропустить мяч, после чего неприкрытый полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра хлестким ударом отправил мяч в ворота мимо Александра Селихова. В конце первого тайма Классон мог вывести гостей вперед, но попал в штангу.
Второй тайм начался с обоюдных атак команд, однако очередной опасный момент случился лишь на 71-й минуте встречи. Но Вандерсон после передачи от Ари не попал по воротам. Финальным аккордом встречи стало удаление защитника "Краснодара" Александра Мартыновича после фола на Лоренсо Мельгарехо, после чего красно-белые не смогли реализовать штрафной.
На послематчевой пресс-конференции старший тренер краснодарской команды Мурад Мусаев подчеркнул, что матч против "Спартака" стал украшением сезона. "Мы видели яркий матч, обе команды смело шли в атаку, порой футбол был слишком открытым, я думаю, что это нравится зрителям, - сказал Мусаев. - Такие матчи украшают чемпионат, было много бескомпромиссной борьбы, мы увидели и красивые комбинации, и моменты, и голы, и удаление".
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сослался на высокий эмоциональный фон, с которым играли его подопечные. "Это первая игра после перерыва, где-то эмоции захлестывают. Давление есть, игроки его чувствуют, сегодня желания было больше, чем разума в определенных эпизодах. Нам нужно немного успокоиться, что я и скажу игрокам", - отметил главный тренер.
В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав 29 очков, что на один балл меньше, чем у идущего третьим ЦСКА, также 29 очков у "Локомотива" (5-е место). "Краснодар" с 34 очками идет вторым, на три очка отставая от лидирующего санкт-петербургского "Зенита". В следующем туре "Спартак" 10 марта в гостях сыграет с московским "Динамо", "Краснодар" 11 марта примет "Оренбург". Кроме того, "Спартак" 7 марта в гостях проведет ответный матч четвертьфинала Олимп - Кубка России против екатеринбургского "Урала" (первый матч - 1:1), а "Краснодар" в тот же день на выезде проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с испанской "Валенсией".