"Спартак" и "Краснодар" не выявили победителя в матче РПЛ, впервые сыграв вничью в Москве

До воскресного матча "Спартак" 15 раз встречался с "Краснодаром" в матчах чемпионатов России, москвичи 11 раз одерживали победу, один раз сыграли вничью и трижды уступали. На счету московской команды 30 забитых мячей, у "Краснодара" - 20, а лучшим бомбардиром противостояния является недавно получивший российский паспорт бразилец Ари. Три мяча нападающий забил в составе "Спартака", шесть - в форме "Краснодара".

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" в присутствии 27 662 зрителей.

"Спартак" из семи московских матчей выиграл шесть, при одном поражении. А в Краснодаре у красно-белых было зафиксировано пять побед, одна ничья и два поражения.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Закрытый сектор и уход Трахтенберга

Примерно за две недели до начала матча в сети интернет организация болельщиков красно-белых "Фратрия" выступила с заявлением, в котором объявила о бойкоте, связанном с решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовать московский клуб на 300 тыс. рублей, а также закрыть трибуну В на один домашний матч РПЛ. Наказание КДК РФС связанно с игрой на стадионе "Открытие-Арена" между "Спартаком" и "Локомотивом", прошедшей 2 декабря (2:1). Во время матча фанаты "Спартака" выкрикивали скандирования расистского характера в адрес голкипера "Локомотива" Гилерме, упоминая его выступления за сборную России.

Руководство "Спартака" пошло навстречу обладателям абонементов в лице детей и женщин, предоставив абонементы на трибуну D. Меры, принятые КДК РФС, и преференции от руководства красно-белых оказались действенными - на протяжении всей игры на стадионе не было слышно нецензурную речь, не использовалась пиротехника.

Однако главной новостью перед матчем стало заявление директора департамента по связям с общественностью ФК "Спартак" Леонида Трахтенберга о намерении покинуть занимаемый им пост. Свое решение об уходе Трахтенберг объяснил тем, что несет ответственность за произошедший инцидент на официальном сайте "Спартака" в конце февраля.

В конце февраля на официальном сайте красно-белых в разделе "Пресса о нас" появилась заметка с заголовком "Понты дороже денег". Позднее пресс-служба выступила с обращением, сообщив, что текст был опубликован неизвестным лицом, получившим доступ к администрированию сайта, ведется внутреннее расследование. Исполняющим обязанности главы пресс-службы клуба был назначен Филипп Папенков.

Украшение сезона

Обе команды с первых минут предпочли атакующий стиль, однако хозяева поля выглядели чуть убедительнее своих соперников. Счет на табло изменился на 14-й минуте встречи, когда футболисты "Спартака" удачно подловили увлекшихся атакой игроков "Краснодара". Новичок красно-белых Айртон выполнил дальний вынос из штрафной, на который удачно откликнулся оторвавшийся от защитника Зе Луиш, открывший счет в матче.