Российские легкоатлеты завоевали три медали на чемпионате Европы в помещении в Глазго

ГЛАЗГО /Великобритания/, 4 марта. /ТАСС/. Российские легкоатлеты, выступающие на международных турнирах в нейтральном статусе, завоевали три медали на чемпионате Европы в помещении в Глазго. Все награды были завоеваны российскими спортсменами в заключительный день турнира.

В активе российских легкоатлетов две золотые и одна бронзовая медали. Анжелика Сидорова одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом, Мария Ласицкене стала обладательницей золотой медали в прыжках в высоту, Илья Шкуренев показал третий результат в многоборье. Всего от России на турнире в Глазго выступили 11 легкоатлетов.

Победу в медальном зачете одержали британские спортсмены, завоевавшие 11 медалей (четыре золотых, пять серебряных и две бронзовых). Вторыми стали поляки (четыре золота и два серебра), третьими - испанцы (три золота, два серебра и одна бронза). Результаты россиян не учитывались в таблице общекомандного зачета из-за нейтрального статуса.

Российские легкоатлеты, соответствующие критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), получили возможность выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов в декабре 2016 года. IAAF выдает россиянам допуск в соответствующем статусе на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).