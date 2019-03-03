Чешская конькобежка Сабликова обновила мировой рекорд на дистанции 5000 м

ТАСС, 4 марта. Чешская конькобежка Мартина Сабликова с мировым рекордом одержала победу на дистанции 5000 м на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходит в Калгари. Спортсменка показала результат 6 минут 42,01 секунды.

Предыдущий рекорд также принадлежал 31-летней чешской конькобежке (6.42,66). Второе место заняла канадка Изабелль Вайдманн (отставание 7,66 секунды), третье - представительница Нидерландов Карлейн Ахтеректе (+8,10).

Благодаря данному результату Сабликова одержала победу в турнире, по итогам четырех дистанций спортсменка набрала 156,306 балла. Второй стала голландка Антуанетт де Йонг (157,840), третьей - Ахтеректе (158,021). Россиянка Наталья Воронина заняла шестое место (160,211), Евгения Лаленкова - 12-е (118,626), Елизавета Казелина - 16-е (119,449), при этом последние две спортсменки не принимали участие в забеге на 5000 м.

Сабликова является трехкратной олимпийской чемпионкой, пятикратной чемпионкой мира в классическом многоборье, 15-кратной победительницей чемпионатов мира на отдельных дистанциях.

Чемпионат мира в классическом многоборье проходит в течение двух дней. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов. Мировое первенство завершится в ночь на 4 марта по московскому времени мужскими соревнованиями на 10 000 м.