Конькобежец Педерсен выиграл чемпионат мира в классическом многоборье, Семериков - пятый

ТАСС, 4 марта. Норвежский конькобежец Сверре Лунде Педерсен стал победителем чемпионата мира в классическом многоборье, который завершился в канадском Калгари.

По итогам четырех дистанций 26-летний спортсмен показал результат 146,075 балла. Вторым стал нидерландец Дауве де Врис (147,550), третьим - представитель Канады Тед-Ян Блумен (148,630). Лучшим среди россиян стал Данила Семериков (151,267), показавший пятый результат, Сергей Трофимов не принимал участие в заключительном забеге турнира на дистанции 10 000 м и стал 20-м (112,048).

Педерсен является олимпийским чемпионом Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в командной гонке, также в его активе бронза на дистанции 5000 м. Он впервые в карьере стал победителем мирового первенства в классическом многоборье, до этого Педерсен дважды становился серебряным и один раз - бронзовым призером турнира.

В соревнованиях у женщин победу одержала Мартина Сабликова, второе место заняла нидерландка Антуанетт де Йонг, третье - ее соотечественница Карлейн Ахтеректе, лучшей среди россиянок стала Наталья Воронина, занявшая шестое место.

Российские конькобежцы не могут завоевать медаль на чемпионатах мира в классическом многоборье с 2015 года, когда на турнире в Калгари серебро российской команде принес Денис Юсков. Последним на текущий момент победителем мирового первенства в данной дисциплине из России является Иван Скобрев (2011).